Στις καταγγελίες για την καθυστερημένη διάσωση προσφύγων ανοιχτά τις Λέσβου, οι οποίοι επέβαιναν σε ακυβέρνητη βάρκα, πριν από μερικές μέρες, απαντά το Λιμενικό Σώμα.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα τους βρίσκονταν και έγκυες, εκ των οποίων η μια άρχισε να έχει και πόνους τοκετού.

Το περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν βάρκα με 36 πρόσφυγες και μετανάστες από το Ιράν και Αφγανιστάν – 16 άνδρες, 10 γυναίκες και 10 παιδιά– βρέθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ των τουρκικών παραλίων και της Λέσβου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρωινές ώρες την 13-06-2020, πλωτό περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή ν. Λέσβου και εντός τουρκικών χωρικών υδάτων, πνευστή λέμβο με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων. Σύμφωνα με το Λιμενικό, πλησίον της λέμβου, έπλεαν τρεις τουρκικές ακταιωροί, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο.

Κατόπιν ενεργειών τόσο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής όσο και των επιχειρούντων στην εν λόγω περιοχή πλωτών περιπολικών σκαφών, πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τουρκικές αρχές και με τουρκικές ακταιωρούς, προκειμένου να προβούν ως όφειλαν σε επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων της λέμβου, με αρνητικά αποτελέσματα.

Με την είσοδο ανωτέρω λέμβου με αλλοδαπούς εντός ελληνικών χωρικών υδάτων νυχτερινές ώρες της ίδιας ημέρας, έγινε άμεσα προσέγγιση από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το πλήρωμα του Π.Λ.Σ., προέβη στην διάσωση και ασφαλή μεταφορά των αλλοδαπών επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον λιμένα Πέτρας Μυτιλήνης. Μεταξύ των ανωτέρω αλλοδαπών, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δύο (02) γυναίκες οι οποίες έχρηζαν άμεσης ιατρικής περίθαλψης και τις οποίες παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας αυτές στο Γ.Γ.Ν. Βοστάνειο Μυτιλήνης, από όπου και εξήλθαν αυθημερόν καθότι δεν θεωρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία τους.

«Επισημαίνεται για ακόμα μία φορά ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης, λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποφασιστικότητα, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, έχοντας ως πρωταρχικό του μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα που αποτελεί την ύψιστη επαγγελματική και ηθική υποχρέωση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της έρευνας και διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο της Ελλάδος», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αlarm Phone στο Twitter, το ελληνικό όσο και το τουρκικό Λιμενικό δεν έκαναν καμία προσπάθεια διάσωσης, με την πρόφαση το καθένα ότι η βάρκα δεν βρισκόταν στα χωρικά ύδατα της χώρας του.

Σύμφωνα με την οργάνωση «η τουρκική ακτοφυλακή είναι παρούσα, αλλά μας λέει ότι δεν μπορεί να επέμβει καθώς το πλοίο βρίσκεται σε ελληνικά νερά. Απαιτούμε άμεση διάσωση από την Ελλάδα! Αυτές οι σκηνές μη βοήθειας και βίας στα σύνορα της Ευρώπης με το Αιγαίο πρέπει να σταματήσουν», τονίζοντας ότι βρίσκονται σε ελληνικά ύδατα.

