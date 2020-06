View this post on Instagram

Η πρώτη μας αγκαλιά ❤️ Το πρώτο σου βλέμμα 😍 Η στιγμή που ξαναγεννήθηκα 🙏 Χρόνια σου πολλά αστέρι μας 💞 Ήρθες και μας άλλαξες τη ζωή 🌟 Σε λατρεύουμε 🥰 #firstbirthday #babyS #family #love