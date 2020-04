Άδειασαν το Σαββατοκύριακο οι δρόμοι στις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, μετά την ξαφνική ανακοίνωση για 48ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής ανακοινώθηκε διήμερο lockdown σε 31 πόλεις της γείτονος χώρας, το οποίο ισχύει έως και στις 23:59 το βράδυ της Κυριακής.

Καθώς το lockdown ανακοινώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και δεν υπήρξαν άμεσες διευκρινίσεις, οι Τούρκοι συνέρρευσαν μαζικά σε σούπερ μάρκετ και φούρνους για να πάρουν τα απαραίτητα τρόφιμα για δύο ημέρες.

This is what happens when you announce a 48 hour lockdown three hours before it starts. As if COVID-19 wasn’t a problem enough already, tonight it gets a chance to spread like wildfire in all of the biggest cities of Turkey. pic.twitter.com/hUKvS4zREf

— Can Okar (@canokar) April 10, 2020