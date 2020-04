Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 5.138 μέσα σε διάστημα 24 ωρών και άλλοι 95 άνθρωποι πέθαναν από την Covid-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 1.101, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Τα κρούσματα ανέρχονται στα 52.167.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού στο Twitter, μέχρι σήμερα έχουν ιαθεί 2.965 άνθρωποι (οι 542 το τελευταίο 24ωρο) ενώ διενεργήθηκαν άλλα 33.170 διαγνωστικά τεστ.

Υπενθυμίζεται ότι σκηνές πρωτοφανούς πανικού, έντασης, συνωστισμού και κυκλοφοριακού χάους εκτυλίχτηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 10ης Απριλίου σε μεγάλες πόλεις της Τουρκίας μετά την αιφνίδια καθολική διήμερη απαγόρευση από τα μεσάνυχτα που ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο των μέτρων κατά της επιδημίας του κοροναϊού.

Last minute weekend curfew in #Turkey‘s 31 provinces prompted panic buying with people rushing to stores, gas stations to stock up. #Corona pic.twitter.com/FIAihv1dzE

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) April 11, 2020