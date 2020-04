Σκηνές πρωτοφανούς πανικού, έντασης, συνωστισμού και κυκλοφοριακού χάους εκτυλίχτηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 10ης Απριλίου σε μεγάλες πόλεις της Τουρκίας μετά την αιφνίδια καθολική διήμερη απαγόρευση από τα μεσάνυχτα που ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο των μέτρων κατά της επιδημίας του κοροναϊού.

Last minute weekend curfew in #Turkey 's 31 provinces prompted panic buying with people rushing to stores, gas stations to stock up. #Corona pic.twitter.com/FIAihv1dzE

Χιλιάδες κόσμου έσπευσαν να προλάβουν τα τελευταία ψώνια πριν κλείσουν τα καταστήματα τροφίμων και τα αρτοποιεία.

Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη με κόσμο που ελάχιστα τηρούσε τις αποστάσεις προκειμένου να προλάβει το κλείσιμο πριν τα μεσάνυχτα.



Πολλοί έσπευσαν με τα αυτοκίνητά τους με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό πανδαιμόνιο.

Με τόσο κόσμο σε «ουρές» στους δρόμους, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις που τα πνεύματα οξύνθηκαν και πολίτες έπαιξαν ξύλο δημοσίως.

Στους δρόμους της Αττάλειας, στήθηκε υπαίθριο παζάρι.



Άλλη μια απόδειξη της παντελούς έλλειψης συντονισμού και κρατικής μέριμνας είναι οι καταγγελίες για αισχροκέρδεια ακόμη και στο ψωμί που από 1-1,5 λίρα, επιτήδειοι το πουλάνε 5-10 λίρες εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση.

Ανθρωποι στοιβάζονται στο δρόμο έξω από κάποιο μαγαζί, με κάποιους να φοράνε προστατευτικές μάσκες ή να προσπαθούν να καλύψουν το στόμα τους και τη μύτη τους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών στα γραφεία των νομαρχών 31 τουρκικών πόλεων, η απαγόρευση της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ από τις 00.01 π.μ. της 11ης Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 23.59 της 12ης Απριλίου.

Η απαγόρευση θα ισχύσει για τις ακόλουθες πόλεις: Άδανα, Άγκυρα, Αττάλεια, Αϊδίνι, Μπαλικεσίρ, Προύσσα, Ντενιζλί, Ντιγιαρμπακίρ, Ερζουρούμ, Εσκισεχίρ, Γκαζιαντέπ, Χατάι, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Καχραμάνμαράς, Μάρντιν, Μερσίνα, Μούγλα, Όρντου, Σακάρυα, Σαμσούντα, Ούρφα, Τεκιρντάγ, Τραπεζούντα, Βαν και Ζογκουλντάκ.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα, το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει τις εξαιρέσεις της απαγόρευσης.

Εξαιρούνται τα αρτοποιεία, τα φαρμακεία και τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας, εταιρείες διανομής δεμάτων και επιστολών, και κέντρα προστασίας κατοικίδιων, επιτρέποντας στους πολίτες να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως αναφέρει η δεύτερη εγκύκλιος.

Επίσης οι στρατηγικές εταιρείες ενέργειας, οι εταιρείες διανομής και ορισμένα πρατήρια καυσίμων θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους απαλλάσσονται της απαγόρευσης.

Η απαγόρευση επίσης δεν ισχύει για άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασίες ταφής για συγγενείς τους πρώτου βαθμού αλλά και για άτομα που δίνουν αίμα και πλάσμα στην υπηρεσία της τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Επίσης εξαιρούνται άτομα που είναι σε υπηρεσία «σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά δίκτυα» προσθέτει η υπουργική εγκύκλιος.

«Είναι απαραίτητο όλοι οι άλλοι πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους εκτός από τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Η χωρίς προειδοποίηση απόφαση της διήμερης καθολικής απαγόρευσης που αποφάσισε η τουρκική κυβέρνηση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης που επέκριναν την ξαφνική απόφαση η οποία προκάλεσε μεγάλο πανικό στον πληθυσμό.

Η εντελώς αιφνίδια αυτή απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης ανακοινώθηκε μόλις πριν τρεις ώρες από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, από τη στιγμή δηλαδή που θα άρχιζε να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας.

More scenes from Turkey as people rush to shops after a late night curfew announcement for the next 48 hours in dozens of cities. (via bbc) #SOKAĞACIKMAYASAĞI #lockdown #coronavirus pic.twitter.com/WS7tU5boSx

Επίσης, δεν ανακοινώθηκαν αμέσως οι εξαιρέσεις των καταστημάτων που θα λειτουργούσαν παρά το lockdown.

Έτσι, οι πολίτες δεν γνώριζαν αν θα παραμείνουν ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ και οι φούρνοι, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί μέχρι τα μεσάνυχτα το απόλυτο χάος.

Η τουρκική κυβέρνηση άθελά της ίσως προκάλεσε περαίτερω διασπορά του κοροναϊού, αφού επικράτησε πρωτοφανής συνωστισμός στα καταστήματα τροφίμων.

Ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου επέκρινε έντονα την τουρκική κυβέρνηση για την χωρίς προειδοποίηση επιβολή καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε 31 μεγάλες πόλεις της χώρας που προκάλεσε πρωτοφανή πανικό στους κατοίκους των πόλεων αυτών.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αποκάλυψε ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν είχε προειδοποιήσει τον Δήμο Κωνσταντινούπολης για την επικείμενη απόφασή της.

«Η απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας δεν θα έπρεπε να είχε ληφθεί ξαφνικά. Εμείς ως Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης (ΙΒΒ), δεν είχαμε ειδοποιηθεί για αυτή την κρίσιμη απόφαση. Δεν γνωρίζουμε ούτε ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουμε αύριο στην Κωνσταντινούπολη. Όποια απόφαση δεν λαμβάνεται με από κοινού σκέψη και συνεργασία προκαλεί μόνο σύγχυση και πανικό,» δήλωσε ο Εκρέμ Ιμάμογλου σε ανάρτησή του και βιντεοσκοπημένη δήλωσή του στο Twitter.

Mayor of Istanbul, from main opposition party, says he was not informed about last-minute curfew decision, and doesn't know what kind of services they'll be able to provide in Turkey's largest city, criticizes decision taken without cooperation as causing confusion and panic. https://t.co/QIT5keyrOq

— Jennifer Hattam (@TheTurkishLife) April 10, 2020