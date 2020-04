Μετά από τις μέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, κατάφερε να εξέλθει.

Ο Μπόρις Τζόνσον βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου St. Thomas όπου νοσηλευόταν από το βράδυ της Δευτέρας, έχοντας διαγνωσθεί θετικός στον κοροναϊό.

Βίντεο απαθανάτισε τη στιγμή που βγαίνει από τη ΜΕΘ ενώ δέχεται χειροκρότημα από όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο.

Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε «εξαιρετικά καλή διάθεση».

«Ο πρωθυπουργός μεταφέρθηκε σήμερα από την εντατική φροντίδα πίσω στον θάλαμο, όπου θα παρακολουθεί στενά κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της ανάρρωσης του. Βρίσκεται σε εξαιρετικά καλή διάθεση» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει και τις μικρές σε διάρκεια βόλτες ανάμεσα σε περιόδους ξεκούρασης στο πλαίσιο της φροντίδας που λαμβάνει προκειμένου να επανέλθει.

Κατά την ίδια διαρροή ο Μπόρις Τζόνσον έχει μιλήσει με τους γιατρούς του τους οποίους ευχαρίστησε, όπως και όλη την ομάδα που ανέλαβε τη φροντίδα του «και οι σκέψεις του είναι στο πλευρό όλων όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτή την απίστευτη περιπέτεια».

Ανάμεσα στις ταινίες που έχει δει μέχρι στιγμής ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι, σύμφωνα με το Sky News, το Withnail And I, και η τριλογία του Lord Of The Rings trilogy ενώ από τα παιχνίδια συνήθως επιλέγει να λύσει sudoku.

Η Daily Mail μεταδίδει ότι η μνηστή του Μπόρις Τζόνσον, Κάρι Σίμοντς έχει στείλει στον Βρετανό πρωθυπουργό εικόνες από τα υπερηχογραφήματα του αγέννητου παιδιού τους το οποίο αναμένεται να έρθει στη ζωή σε λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ο βρετανός πρωθυπουργός ενδεχομένως να απόσχει από τα καθήκοντά του για ένα μήνα.