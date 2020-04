Για να μην παραμένουν όλη τη μέρα με τις πιτζάμες και τα νυχτικά στο σπίτι, αλλά και για να διασκεδάζουν κι οι γείτονες, ένα νέο παιχνίδι έχει αρχίσει να κερδίζει πολλούς φαν ανά τον κόσμο, εν μέσω κοροναϊού.

Το challenge είναι… απλό και βγαίνουν για να πετάξουν τα σκουπίδια με όσο το δυνατόν πιο σικάτο ή με παράξενο ντύσιμο.

Είτε φορώντας βραδινό φόρεμα είτε στολή του Σούπερμαν, η λογική του παιχνιδιού συνίσταται στο να χρησιμοποιείς τα λίγα μέτρα ίσαμε τον κάδο απορριμμάτων σαν να ήταν πασαρέλα και μετά να αναρτάς τις φωτογραφίες σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιράζεσαι τη διασκέδαση με τους άλλους συμπάσχοντες.

«Αισθάνομαι χαζή που ντύνομαι έτσι στο σπίτι μου, όμως αυτό είναι το μόνο πράγμα που με βοηθά να διατηρήσω τα λογικά μου μέσα σε τούτον τον εγκλεισμό. Να βγάζω τα σκουπίδια μου με στιλ με βοηθά να αισθάνομαι και πάλι ευτυχισμένη», δηλώνει σχετικά η Βικτόρια Άντονι, που εργάζεται ως dj στο Σίδνεϊ.

Η 30χρονη που ανάρτησε τις φωτογραφίες της με ένδυμα κοκτέιλ στον σκουπιδοτενεκέ στο Instagram με hastag το #BinIsolationOuting, είδε προηγουμένως όλες τις προγραμματισμένες συναυλίες να ακυρώνονται λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν κρατήσει στα σπίτια τους τους μισούς ανθρώπους στον κόσμο.

Putting the bins out can be Teddy-ous, but someone's gotta do it…#binisolationouting pic.twitter.com/FaUr5B7GRo — Short Bloke Josh! (@ShortBlokeJosh) April 9, 2020

Η μόδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, να ντύνεσαι εκκεντρικά για να πετάξεις τα σκουπίδια γεννήθηκε μεν στην Αυστραλία, όμως χάρις στην διαπλανητική έκταση της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύντομα εξαπλώθηκε και σε μακρινότερες περιοχές του πλανήτη, όπως στο Τέξας, ή στη Βρετανία, περνώντας κι από την Ολλανδία.

Έτσι, ο Σκωτσέζος οδηγός λεωφορείου Στιούαρτ Κάνιγχαμ δημοσίευσε μία φωτογραφία του που τον δείχνει να βγάζει τα σκουπίδια φορώντας κιλτ και κρατώντας ένα μπουκάλι ουΐσκι, ενώ η Κριστίν Λελάν ανάρτησε τη φωτογραφία του συζύγου της να κυλά τον σκουπιδοτενεκέ πάνω στα χιόνια του Καναδά, φορώντας ένα μπλουζάκι του Σούπερμαν, μία περούκα και μία κόκκινη πετσέτα αντί για μπέρτα.

Άλλοι χρήστες προτίμησαν να φορέσουν στολές κλόουν, ή τρομακτικών χαρακτήρων , ή σούπερ-ηρώων από τα κόμικς και τις δημοφιλείς σειρές επιστημονικής φαντασίας, όπως το Star Wars, ή την ιαπωνική σειρά Gundam.

Για τον Αυστραλό Σάιμον Γουέιτ, φανατικό των σούπερ-ηρώων, που επί χρόνια κατασκευάζει στολές κι αξεσουάρ πρωταγωνιστών του είδους, το παιχνίδι αυτό ήταν η ονειρεμένη του ευκαιρία να φορέσει, έστω και για να πετάξει τα σκουπίδια, την τεράστια στολή ύψους 2,5 μέτρων του Hulkbuster.

No @Richmond_FC game in Perth this week-end, so watching future AFLW captain run out with the bins to her cheer squad will have to do. #binisolationouting pic.twitter.com/P4hc7l7bcA — 💧 🔥Vanessa STAY AT HOME 🐯 🏆 (@Miss_vee_bee) April 7, 2020

Πώς αρχίσαν όμως όλα; Η γενεσιουργός ιδέα ανήκει στην νηπιαγωγό Ντανιέλ Έισκιου από το Χάρβεϊ Μπέι στην Πολιτεία Κουΐνσλαντ στην Αυστραλία.

«Μία φίλη έγραψε στο Facebook πόσο ενθουσιασμένη είναι που ήλθε το βράδυ και θα πάει να πετάξει τα σκουπίδια κι έτσι θα έχει την ευκαιρία να βγει από το σπίτι. Τότε εγώ την προκάλεσα να μεταμφιεσθεί για να το κάνει την επόμενη φορά κι εκείνη δέχθηκε την πρόκληση», εξηγεί η 47χρονη νηπιαγωγός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Της είπα επίσης πως θα κάνω κι εγώ το ίδιο και θα δημιουργήσω μία ομάδα στο Facebook για να γελάμε και να κάνουμε κι άλλους να γελάνε», αφηγείται η Έισκιου, της οποίας η ομάδα τελικά έχει φθάσει σήμερα να απαριθμεί 470.000 μέλη.

Χαρούμενη, που η ιδέα της έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα σύνορα και «έχει ανεβάσει το ηθικό σε τόσον κόσμο», η ίδια δηλώνει πως λαμβάνει πλήθος μηνυμάτων από ανθρώπους που πριν ήσαν τρομοκρατημένοι από τον ιό, ή ένοιωθαν κατάθλιψη και τώρα ξαναβρήκαν το χαμόγελο χάρις στο παιχνίδι αυτό: «υπάρχουν τόσοι υπέροχοι και δημιουργικοί άνθρωποι», σχολιάζει αναφερόμενη στους ευφάνταστους τρόπους που πολλοί σκαρφίζονται για να βγαίνουν με χάρη ή χιούμορ να πετάξουν τα σκουπίδια τους.