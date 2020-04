Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση παγκοσμίως για την προστασία των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών «στο σπίτι», καθώς οι καραντίνες που έχουν επιβληθεί για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κοροναϊού επιδεινώνουν το φαινόμενο συζυγικής και ενδοοικογενειακής βίας.

«Η βία δεν περιορίζεται στα πεδία μάχης», υπογραμμίζει ο Γκουτέρες σε ανακοίνωση και σε βίντεο στα αγγλικά με γαλλικούς, αραβικούς, ισπανικούς, κινεζικούς ή ρωσικούς υπότιτλους που εξέδωσε χθες, Κυριακή.

Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence where they should be safest: in their own homes.

Today I appeal for peace in homes around the world.

I urge all governments to put women’s safety first as they respond to the pandemic. pic.twitter.com/PjDUTrMb9v

— António Guterres (@antonioguterres) April 6, 2020