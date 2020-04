Η Βουδαπέστη κατήγγειλε σήμερα ένα «κυνήγι μαγισσών» και μια «εκστρατεία δυσφήμισης», απέναντι στις κριτικές που δέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ορισμένα κράτη μέλη για την υιοθέτηση έκτακτων μέτρων υπό το πρόσχημα της αντιμετώπισης της επιδημίας του νέου κοροναϊού, μέτρων που δίνουν απεριόριστες εξουσίες στον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν.

Νωρίτερα σήμερα, σε νέα της παρέμβαση η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε «ιδιαιτέρως ανήσυχη» για την κατάσταση στην Ουγγαρία.

«(…) Είμαστε στόχος σε ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών και σε μια συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης από μέσα ενημέρωσης», είπε ο Ούγγρος κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς σε βίντεο που ανάρτησε στο twitter.

[VIDEO] Today, @EU_Commission President Ursula @vonderleyen expressed concern about Hungary’s extraordinary measures taken to fight the coronavirus. I urge Mme President to avoid applying double standards and assure her there is no cause for concern. pic.twitter.com/6n7PNHZA5G

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) April 2, 2020