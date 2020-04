Παρά το ότι o πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, με αφορμή την κρίση του κορονaϊού έδωσε στον εαυτό του υπερεξουσίες που του επιτρέπουν να μείνει επ’ αόριστον στην εξουσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση σφυρίζει αδιάφορα.

Κανείς εκ των Ευρωπαίων ηγετών ούτε εκ των επικεφαλής των οργάνων της ΕΕ δεν έχει βγει για να καταδικάσει το γεγονός ότι πλέον μία χώρα της ένωσης έχει ουσιαστικά δικτατορία.

Η Κομισιόν, η οποία με ζήλο έτριζε τα δόντια στην Ελλάδα για τα μνημόνια και την επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων, δηλώνει τώρα απλά την ανησυχία της.

Στην ίδια λογική κινούνται και δεκατέσσερις χώρες της ΕΕ – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – οι οποίες προειδοποιούν με κοινή ανακοίνωση κατά των παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της επιδημίας Covid-19, χωρίς ωστόσο να κατονομάζουν την Ουγγαρία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα «ιδιαιτέρως ανήσυχη» για την κατάσταση στην Ουγγαρία.

«Κατανοώ ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την άμεση υγειονομική κρίση. Αλλά ανησυχώ για ορισμένα μέτρα που είναι υπερβολικά. Και είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη για την κατάσταση στην Ουγγαρία», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

«Λαμβάνουμε μέτρα αν είναι αναγκαία, όπως το έχουμε κάνει κατά το παρελθόν», πρόσθεσε.

.@EU_Commission will closely monitor, in a spirit of cooperation, the application of emergency measures in all Member States. We all need to work together to master this crisis. On this path, we’ll uphold our European values & human rights. This is who we are & what we stand for.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2020