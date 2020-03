Συγκλονίζει μαρτυρία Ιταλίδας νοσηλεύτριας για τα θύματα του κοροναϊού.

Η νοσοκόμα Φραντσέσκα Ροβάτι, που δίνει μαζί με τους συναδέλφους της, καθημερινά τη «μάχη» κατά του κοροναϊού, μιλά για τον «πόνο» των ασθενών και ξεσπά σε κλάματα.

Αναφέρεται στο καθημερινό άγχος του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της γειτονικής χώρας και υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την κατάσταση.

«Βλέπεις πολύ πόνο»

«Το χειρότερο είναι ότι βλέπεις πολύ πόνο. Πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι.Πολλούς που είναι μόνοι. Και μπορείς να κάνεις πολύ λίγα πράγματα» αναφέρει η Ροβάτι, ξεσπώντας σε κλάματα.

'You see a lot of suffering' – #Italian nurse breaks down in tears amid #coronacrisis *EXCLUSIVE* pic.twitter.com/hS77wJKT9g — Ruptly (@Ruptly) March 18, 2020

Η νοσηλεύτρια συνεχίζει : «Είμαστε πολύ «στρεσαρισμένοι». Ζούμε μέρα με τη μέρα, έχουμε βάρδιες που έχουν οργανωθεί μέρα με τη μέρα, δεν προχωράμε πέρα από το ποια βάρδια θα έχουμε αύριο.

Ακόμα κι ανάμεσά μας, μπορεί κάποιοι να βρεθούν θετικοί ή να μη νιώθουν καλά, έτσι πρέπει να προσπαθούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας 24 ώρες τη μέρα για όλη την εβδομάδα».

Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την κατάσταση

«Δεν πρέπει να υποτιμούμε την κατάσταση» τονίζει η Ροβάτι. «Δεν προσβάλλονται άτομα συγκεκριμένης ηλικίας. Φυσικά οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι, γιατί είναι πιο εξασθενημένοι. Αλλά βλέπουμε και πολλούς μεσήλικες. Έτσι δεν νιώθω ότι μπορώ να πω σε κάποιον να εφησυχάζει» προσθέτει.

«Πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, αλλά δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε» συμπληρώνει η νοσηλεύτρια.

Πηγή : Ruptly