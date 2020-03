Με την εξάπλωση του κοροναϊου στην Ιταλία να μοιάζει εκτός ελέγχου, η κυβέρνηση Κόντε βάζει σε καραντίνα όλη τη χώρα.

«Όλη η Ιταλία θα αποτελέσει »Κόκκινη Ζώνη»» δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, ανακοινώνοντας ότι η Ρώμη υιοθετεί ακόμη σκληρότερα μέτρα για την καταπολέμηση του κοροναϊού.

Η μετακίνηση του πληθυσμού θα περιοριστεί σε όλη την χώρα, πρόσθεσε.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλουμε θυσίες σε όλους τους πολίτες. Το μέτρο αυτό ονομάζεται «εγώ μένω σπίτι»», τόνισε.

«Είναι η στιγμή της ευθύνης, θα πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις πολιτών σε όλη την χώρα, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, επαγγελματικές ανάγκες που πρέπει να αποδεικνύονται και άλλες έκτακτες ανάγκες» , είπε ο Τζουζέπε Κόντε.

Τα νέα μέτρα θα μπουν σε ισχύ από αύριο.

Italy's Prime Minister Giuseppe Conte has announced that the whole of the country is being put on lockdown in an attempt to contain the #coronavirus outbreak.

For the latest on #COVID19, click here: https://t.co/BnjqqFZLOz pic.twitter.com/hFF2zYmuMB

— Sky News (@SkyNews) March 9, 2020