Το απόλυτο χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Ιταλία, εκεί όπου σε μια απόφαση που αιφνιδίασε αρκετούς, η ιταλική κυβέρνηση έβαλε σε καραντίνα ολόκληρη την περιφέρεια της Λομβαρδίας, καθώς και 14 ακόμα περιοχές της χώρας. Σε αριθμούς, αυτό μεταφράζεται σε 16 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται από σήμερα, Κυριακή, σε καραντίνα.

Η απόφαση αυτή, μπορεί να έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, ωστόσο μόνο παράλογη δεν είναι, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε 24 μόλις ώρες, 1247 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ιταλική κυβέρνηση αναγκάστηκε να λάβει δραστικά μέτρα με σκοπό να προσπαθήσει να περιορίσει τη ραγδαία εξάπλωση του ιού.

Άλλωστε, πρόκειται για τη χώρα που έχει «χτυπηθεί» περισσότερο από τον κοροναϊό, μετρώντας 5883 νοσούντες και 233 νεκρούς.

Η άνευ προηγουμένου αυτή απόφαση, η οποία επηρεάζει, σύμφωνα με το Sky News, πάνω από το ένα τέταρτο των Ιταλών, απαγορεύει σε οποιονδήποτε να εγκαταλείψει ή να εισέλθει στις νέες «κόκκινες ζώνες» τουλάχιστον μέχρι τις 3 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, επηρεάζει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους στη Λομβαρδία – συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής πρωτεύουσας, του Μιλάνου- και άλλα έξι εκατομμύρια στις επαρχίες Μοντένα, Πάρμα, Πιασέντσια, Ρέτζιο Εμίλια, Ρίμινι, Πεσάρο και Ουρμπίνο, Αλεσάντρια, Άστι, Νοβάρα, Βερμπάνο- Οσόλα, Βερτσέλι, Πάντοβα, Τρεβίζο και τη Βενετία, με τους εκατομμύρια τουρίστες.

Παράλληλα, πρόκειται για την εκτενέστερη προσπάθεια καταστολής του κοροναϊού εκτός Κίνας, η οποία αποτέλεσε τη χώρα που «γέννησε» τον θανατηφόρο ιό.

Ενδεικτικές είναι οι σκηνές που επικράτησαν σε πολλές πόλεις της Ιταλίας, το βράδυ του Σαββάτου.

Γεμάτα με κόσμο μπαρ και εστιατόρια ξεκίνησαν γρήγορα να αδειάζουν, με τους θαμώνες να επιστρέφουν γρήγορα στα σπίτια τους, ώστε να πάρουν τα πράγματά τους και να κατευθυνθούν προς το σιδηροδρομικό σταθμό.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται άνθρωποι που φορούν μάσκες και κρατούν βαλίτσες, οι οποίοι κατευθύνονται προς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Nelle SEI ore trascorse dalla fuga della bozza ai giornali alla conferenza stampa di questa notte non poteva bloccare i treni? Il Panico sta portando il virus a zonzo per tutto il Paese! L’incompetenza di taluni è pericolosa per la Nazione! pic.twitter.com/MEcgaFkMEw

— Gaia Gherardelli (@GaiaGherardelli) March 8, 2020