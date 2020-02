Ολοκληρώθηκαν, είκοσι λεπτά μετά την επανέναρξή τους, οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς να υπάρξει «λευκός καπνός».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν τα πρώτα τους διστακτικά βήματα για το νέο προϋπολογισμό, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε συμφωνία.

Οι 27 ηγέτες των κρατών-μελών ανέμεναν την κατάθεση της νέας πρότασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

🔴 LIVE NOW: #EUCO press conference with @eucopresident and @vonderleyen https://t.co/5aKxQOnmhv

— EU Council Press (@EUCouncilPress) February 21, 2020