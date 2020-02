Ένα μέλος του κόμματος του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απέσυρε την υποψήφιότητά του για τη διεκδίκηση της δημαρχίας του Παρισιού μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η απόσυρση του υποψηφίου, Μπενζαμέν Γκριβό, αποτελεί ισχυρό «χτύπημα» στις προσπάθειες του Μακρόν να συσπειρώσει το κόμμα του για προσεχείς δημοτικές εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ανέφερε πως έπειτα από «άσχημες επιθέσεις, αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για τη δημαρχία του Παρισιού. Η απόφαση αυτή μου κοστίζει, αλλά οι προτεραιότητές μου είναι σαφείς. Πάνω απ’ όλα έχω την οικογένειά μου, θα το έχετε αντιληφθεί» δήλωσε ο υποψήφιος του προεδρικού κόμματος «Δημοκρατίας Εμπρός» (LREM).

VIDEO: 🇫🇷 Emmanuel Macron's candidate for Paris mayor, Benjamin #Griveaux, has withdrawn from the race over a leaked sex video, in a setback for the French president's party ahead of March local elections pic.twitter.com/zUvsIvdYwt

— AFP news agency (@AFP) February 14, 2020