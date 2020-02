Νέες απειλές πολεμικές κορώνες εναντίον της Δαμασκού εξαπέλυσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απειλώντας τη συριακή κυβέρνηση πως θα πληρώσει «πολύ ακριβό τίμημα» για τις επιθέσεις εναντίον Τούρκων στρατιωτών τη Δευτέρα.

«Χθες, οι δυνάμεις του καθεστώτος έλαβαν μία ισχυρή απάντηση, αλλά δεν ήταν αρκετή. Θα υπάρξει και συνέχεια. Θα πληρώσουν πολύ ακριβό τίμημα. Αύριο, από το βήμα του Κοινοβουλίου, θα γνωστοποιήσω τα επόμενα βήματα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, έστειλε σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής στη Συρία.

«Εάν χρειαστεί, το τουρκικό έθνος θα πρέπει να προετοιμαστεί για εισβολή στη Συρία» τόνισε, χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Εξαπέλυσε μάλιστα και δριμεία κριτική στον πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «εγκληματία και δολοφόνο».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μια ημέρα μετά την ανάφλεξη της έντασης στην επαρχία Ιντλίμπ στη Συρία και τον θάνατο πέντε τούρκων στρατιωτικών έπειτα από επίθεση του συριακού κυβερνητικού στρατού.

Είχε προηγηθεί, άλλωστε, ο θάνατος ακόμη οκτώ τούρκων υπηκόων την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι συγκρούσεις αυτές σημειώθηκαν σε ένα πλαίσιο άνευ προηγουμένου έντασης μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού μία εβδομάδα μετά τις μάχες στις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 20 άνδρες και από τις δύο πλευρές στην Ιντλίμπ.

Η Άγκυρα ανησυχεί ότι η επιχείρηση της Δαμασκού, την οποία στηρίζει η Ρωσία, στην επαρχία αυτή θα προκαλέσει νέο μεταναστευτικό κύμα προς την Τουρκία, όπου ήδη έχουν αναζητήσει καταφύγιο περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια Σύροι.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό πως σύροι αντάρτες που στηρίζονται από την Τουρκία κατέρριψαν ελικόπτερο που πιστεύεται ότι ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας στην πόλη Ναϊράμπ της επαρχίας Ιντλίμπ, μετέδωσε το κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Το TRT Haber δεν έδωσε άλλες πληροφορίες για το συμβάν, το οποίο σημειώνεται μία ημέρα αφού ο συριακός κυβερνητικός στρατός σκότωσε πέντε Τούρκους στρατιώτες στη βορειοδυτική Συρία, προκαλώντας τα αντίποινα των τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή.

BREAKING: Helicopter reportedly shot down near Nayrab in Idlib, Syria. pic.twitter.com/ihskTXenWW

— Conflict News (@Conflicts) February 11, 2020