Κάδοι που ξεχειλίζουν, απορρίμματα και χαρτόκουτα στοιβαγμένα στα πεζοδρόμια, δυσοσμία που προκαλεί ναυτία: οι αντιαισθητικές συνέπειες της απεργίας των εργαζομένων στην καθαριότητα και της αποκομιδής απορριμμάτων, που σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις ενάντια στη μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού που απεργάζεται η κυβέρνηση του προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατές κι όχι μόνον, στο Παρίσι και τη Μασσαλία.

Όπως ακριβώς και με τους καθαριστές υπονόμων και λυμάτων, των οποίων το προσδόκιμο ζωής είναι κατά 17 χρόνια μικρότερο από τον μέσο όρο, και οι οδοκαθαριστές κι εργαζόμενοι στην αποκομιδή έχουν ένα προσδόκιμο μειωμένο κατά επτά έτη.

Εντούτοις, το νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που οραματίζεται να δρομολογήσει ο Μακρόν –κι εναντίον του οποίου έχουν ξεσηκωθεί—προβλέπει να καταργήσει την πρόωρη συνταξιοδότησή τους ως ανήκοντες σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, εξηγεί η Νατάσα Πομέ, γγ του τμήματος του συνδικάτου CGT για τον δημόσιο τομέα.

Garbage cans accumulate on sidewalks in #Paris as waste treatment plants strike #greve3fevrier #France #Macron #reformedesretraites

pic.twitter.com/8pgy2qR33b

— nonouzi (@Gerrrty) February 3, 2020