Αυξήθηκαν χτες, Τρίτη, οι θάνατοι από τον κοροναϊό στους 106, ενώ οι αρμόδιες αρχές ανέφεραν πως τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κυμαίνονται στα 3.000 παγκοσμίως.

Ωστόσο εκτός από τις ασφαλείς πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά για την εξέλιξη του φονικού ιού, εξίσου γρήγορα «εξαπλώνονται» και οι θεωρίες συνωμοσίας που τροφοδοτούν το μυστήριο του ιού.

Οι θεωρίες συνωμοσίας σπείρουν τον τρόμο και τον πανικό.

Ας δούμε λοιπόν τι γνωρίζουν για σίγουρα οι επιστήμονες μέχρι στιγμής και τι έγκειται στην σφαίρα της… φαντασίας κάποιων.

Αυτό που οι επιστήμονες γνωρίζουν μέχρι στιγμής είναι ότι ο νέος ιός είναι στην πραγματικότητα ο έβδομος κοροναϊός που έχει εμφανιστεί στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. .

Ένα ακόμη δεδομένο είναι πως ο κοροναϊός προήλθε από την πόλη Ουχάν, την επαρχιακή πρωτεύουσα του Χουμπέι στην κεντρική Κίνα που φιλοξενεί 11 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ειδικότερα οι επιστήμονες του κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δήλωσαν ότι οι δοκιμές που έκαναν απέδειξαν ότι οι άνθρωποι κόλλησαν τον κοροναϊό από ζώα στην αγορά Huanan Seafood χονδρικού εμπορίου.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποιο ζώο φέρει την πνευμονία-σε μορφή ασθένειας, αλλά στην αγορά υπήρχαν δεκάδες διαφορετικά είδη, συμπεριλαμβανομένων των αρουραίων και των λύκων.

Στο μεταξύ ο φονικός ιό με τα συμπτώματα που μοιάζουν με την πνευμονία, συνεχίζει να εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω του βήχα και του φταρνίσματος.

Ποιοι είναι όμως οι μύθοι που «ποζάρουν» στην αρχή διάφορων ταμπλόιντ και διεθνών ιστοσελίδων;

Μια μελέτη από Κινέζους ερευνητές που δημοσιεύθηκε στο Journal of Medical Virology κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ιός πιθανώς εξαπλώθηκε στους ανθρώπους από τοπικά είδη φιδιών, συμπεριλαμβανομένου του κινέζικου Krait και της κινεζικής κόμπρας.

Ωστόσο αυτή η θεωρία έχει αποθαρρυνθεί ευρέως από άλλους ιολόγους που υποστηρίζουν ότι τέτοιες εικασίες βασίστηκαν σε του ανάλυση ϋΝΑ δειγμάτων ιού.

Οι ειδικοί αναφέρουν πως σε αυτή την θεωρία υπάρχει «κενό αποδεικτικών στοιχείων».

When you eat bats and bamboo rats and shit and call it a "Chinese delicacy", why y'all be acting surprised when diseases like #coronavirus appear? 🤢 pic.twitter.com/SQjCzheDQN

Οι ισχυρισμοί πως ο κοροναϊός προήλθε από την κατανάλωση σούπας νυχτερίδας είναι εντελώς παραπλανητικοί.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία νεαρή infuencer δημοσίευσε ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο όπου φαίνεται να τρώει σούπα με νυχτερίδα.

Αυτό δε συνδυασμό πως πολλοί επιστήμονες ανέφεραν πως ο κοροναϊός μπορεί να προέρχεται από νυχτερίδες είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές αντιδράσεις για το συγκεκριμένο βίντεο.

Η influencer μπήκε στο στόχαστρο πολλών χρηστών του διαδικτύου και αναγκάστηκε να ξεκαθαρίσει πως το συγκεκριμένο βίντεο τραβήχτηκε το 2016, ενώ εκείνη δοκίμαζε ένα πιάτο που οι κάτοικοι στο Παλάου τρώνε καθημερινά.

Δεν είναι λίγα τα βίντεο που δείχνουν Κινέζους πολίτες να πέφτουν καταμεσής του δρόμου λιποθυμώντας ή αφήνοντας την τελευταία τους πνοή από τον κοροναϊό.

Σύμφωνα μάλιστα με έναν Youtuber πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει με τέτοιο τρόπο στην Κίνα, ενώ μάλιστα όσοι βρίσκονται νεκροί μεταφέρονται απευθείας στους αποτεφρωτήρες. Δεν γίνεται δηλαδή ούτε κηδείες, ούτε ταφές.

Όπως είναι λογικό, όλα τα παραπάνω δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ενώ οι ψεύτικοι ισχυρισμοί του Youtuber έχουν γίνει πόλος έλξης πολλών tabloids.

Τις τελευταίες ημέρες, η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής δύο νοσοκομείων στη Ουχάν για να αντιμετωπίσει την κρίση του ιού.

Οι εγκαταστάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 5 Φεβρουαρίου.

Construction on a hospital was underway today in Wuhan, China, to treat coronavirus patients [see image]

Agence France-Presse — Getty Images

Is it just me, or does that look more like they are preparing mass graves in advance ?

Dr. Patrick R. Mullen

Widowed Scientist pic.twitter.com/6lw46hfiBv

— Dr. Patrick R. Mullen (@prmullen69) January 24, 2020