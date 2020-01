Ο πύραυλος των ΗΠΑ, που σκότωσε τον Ιρανό υποστράτηγο Κασέμ Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη, ίσως «κάψει» και τον ίδιο Ντόναλντ Τραμπ.

Τη στιγμή που στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνεται το αντιαμερικανικό αίσθημα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει να αντιμετωπίσει και εσωτερικές βολές από το αντίπαλο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, οι οποίοι είναι έξαλλοι με το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν πήρε έγκριση από το Κογκρέσο προτού προχωρήσει στο χτύπημα στον Σουλεϊμανί.

Πάντως, η πιο σημαντική συνέπεια της εκτέλεσης του Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ είναι η αλλαγή στις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ουσιαστικά οι ΗΠΑ έδωσαν «άνοιγμα» στο Ιράν να αυξήσει περαιτέρω την εμπλοκή του στα εσωτερικά του Ιράκ. Πρόκειται για την ίδια εμπλοκή που έχει προκαλέσει από τον Οκτώβριο αιματηρές διαδηλώσεις σε όλο το Ιράκ.

Το μίσος για τις ΗΠΑ ένωσε Ιράν και Ιράκ – τα δύο γειτονικά κράτη των οποίων παραδοσιακά οι σχέσεις ήταν ψυχρές – με την Τεχεράνη να έχει καταφέρει να αυξήσει σημαντικά την επιρροή της στη Βαγδάτη τα τελευταία χρόνια.

Γράφοντας στην εφημερίδα Le Monde, o Γάλλος ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας Jean-Pierre Filiu αναρωτιέται αν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχασαν πέντε χιλιάδες στρατιώτες και σπατάλησαν χίλια δισεκατομμύρια δολάρια από το 2003 στο Ιράκ, για να παραδώσουν τελικά τη χώρα αυτή στο Ιράν.

Το ερώτημα αυτό είναι επίκαιρο όσο ποτέ, επειδή η αμερικανική επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου, κατά την οποία ο στρατηγός Σουλεϊμανί σκοτώθηκε στη Βαγδάτη, αποκεφαλίζει αλλά δεν αποδιοργανώνει, τα πολύ ισχυρά φιλοϊρανικά δίκτυα στο Ιράκ.

Ο Filiu χαρακτηρίζει την πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – και ειδικά τα τελευταία 16 χρόνια – ως «πανωλεθρία».

Παρόλο που και οι δύο προκάτοχοι του Τραμπ γνώριζαν για τις κινήσεις του Σουλεϊμανί, προτίμησαν να αποφύγουν να τον εξουδετερώσουν υπό τον φόβο μίας γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

The two administrations I worked for both determined that the ultimate ends didn’t justify the means. The Trump Administration has made a different calculation.

The Iranian government has vowed to retaliate and avenge Soleimani’s death, and could do so in any number of ways:

