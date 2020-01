Με «καζάνι που βράζει» μοιάζει τα τελευταία 24ωρα η Μέση Ανατολή, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να δολοφονήσει τον ιρανό υποστράτηγο, Κασέλ Σουλεϊμανί. Την στιγμή που στο Ιραν θρηνούν ακόμα για τον θάνατο του αξιωματούχου και ετοιμάζονται να απαντήσουν ο αμερικανός πρόεδρος ρίχνει συνεχώς λάδι στη φωτιά και εξαπολύει απειλές εναντίον της Τεχεράνης.

Ωστόσο, παρά την επιθετικότητα του Τραμπ, πιθανώς να έχει πετύχει το ακριβώς αντίθετο απ’ αυτό που επιθυμούσε, δηλαδή την ενίσχυση των ισλαμοσυντηρητικών δυνάμεων στην Τεχεράνη.

Γυρνά μπούμερανγκ στον Τραμπ;

Όπως εκτιμούν αναλυτές η εκτέλεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή του επικεφαλής της Δύναμης αλ Κουντς προκάλεσε μια συναισθηματική έκρηξη στο Ιράν, την οποία οι αρχές δεν θα χάσουν την ευκαιρία να εκμεταλλευθούν.

«Ο φόνος του Σουλεϊμανί, ο οποίος σε αμερικανικούς όρους είχε θέση αντίστοιχη του επικεφαλής της CIA και αυτού της Κοινής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC), σημαίνει ότι οι ΗΠΑ εξόντωσαν τον δεύτερο πιο ισχυρό άνδρα του Ιράν» επισημαίνει ο Άαρον Μίλερ πρώην αμερικανός διπλωμάτης.

Ο θάνατος του στρατηγού, τον οποίο ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είχε χαρακτηρίσει «ζωντανό μάρτυρα», θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να ωφεληθεί.

«Θα έχουν την ευκαιρία να εκτρέψουν τα πλήγματα. Όχι για πολύ καιρό, αλλά θα υπάρξει λαϊκή συναισθηματική αντίδραση», εξηγεί ο Φρανσουά Νικουλό, πρώην πρεσβευτής της Γαλλίας στην Τεχεράνη.

«Ενσάρκωνε μια όμορφη εικόνα στρατιώτη στο ιρανικό φαντασιακό» προσθέτει.

Πολλοί Ιρανοί θεωρούσαν τον Σουλεϊμανί ήρωα στον οποίο μπορούσαν να βασίζονται ώστε η χώρα τους να μην έχει την κατάληξη του Ιράκ, της Συρίας ή του Αφγανιστάν.

Τον Οκτώβριο του αμερικανικό ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας του Μέριλαντ είχε επισημάνει ότι ο στρατηγός ήταν η πιο δημοφιλής προσωπικότητα στο Ιράν, με 8 στους 10 να έχουν θετική άποψη για εκείνον.

Η δολοφονία Σουλεϊμάνι τρέφει την οργή

Πλέον, ο φόνος του ενδέχεται να ωθήσει την Τεχεράνη στο να αναδιπλωθεί σε αμυντική στάση. «Πλέον είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ιρανικό κοινοβούλιο θα περάσει στα χέρια των πιο σκληροπυρηνικών στοιχείων» στις εκλογές του Φεβρουαρίου, προέβλεψε σε tweet του ο Αλί Βαέζ αρμόδιος για το Ιράν στο International Crisis Group.

Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο κοινωνικής έντασης.

Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν στις 15 Νοεμβρίου μετά την ανακοίνωση της αύξησης της τιμής της βενζίνης εν μέσω οικονομικής κρίσης εξαπλώθηκαν σε πολλές πόλεις του Ιράν. Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι αποκατέστησαν την τάξη μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς να αναφερθούν σε αριθμό θυμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία εκτιμά σε 300 τους νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν.

Εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων το νόμισμα του Ιράν, το ριάλ, υποτιμήθηκε και ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτίμησε στις τελευταίες του προβλέψεις ότι το ιρανικό ΑΕΠ σημείωσε πτώση 9,5% το 2019.

Τον Δεκέμβριο ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί παρουσίασε έναν «προϋπολογισμό αντίστασης» στις κυρώσεις.

«Τα προβλήματα που οδήγησαν στις διαδηλώσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Το καθεστώς ενδέχεται να εκμεταλλευθεί (τον φόνο του στρατηγού) για να συνεχίσει την καταστολή των αντιφρονούντων» ισχυριζόμενο ότι παίζουν το παιχνίδι των ΗΠΑ, σημειώνει η Αριάνε Ταμπαταμπάι αναλύτρια στο αμερικανικό ινστιτούτο Rand.

Ο Σουλεϊμανί είχε δύο αντικρουόμενες εικόνες, συνεχίζει: Αυτή του ήρωα που υπερασπίζεται την πατρίδα, η οποία «κυριαρχούσε στην φιλοκυβερνητική νεολαία». Όμως από άλλους θεωρούνται στέλεχος «μιας οργάνωσης υπεύθυνης για την καταστολή και ωμότητες».

«Οι ΗΠΑ θα ζήσουν μαύρες μέρες»

Την οργή που επικρατεί στο Ιράν για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί εξέφρασε με τα λόγια της σήμερα, Δευτέρα, η κόρη του όπου, ενώπιον του τεράστιου πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στον στρατηγό γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ και ο σύμμαχός τους, το Ισραήλ, θα ζήσουν «μαύρες ημέρες».

«Παράφρονα Τραμπ, μην πιστεύεις ότι έχουν τελειώσει όλα τώρα που ο πατέρας μου έγινε μάρτυρας» τόνισε η Ζεϊνάμπ Σουλεϊμανί.

Qasem Soleimani’s daughter, Zeynab Soleimani, gives a fiery speech at his funeral in Tehran, noting Iraqi parliament vote for U.S. troops to leave country, she says Trump’s actions resulted in a “historic union” between Iran and Iraq. pic.twitter.com/JzqEGM0GaN — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 6, 2020

«Θάνατος στην Αμερική»

Το κέντρο της Τεχεράνης ήταν μαύρο σήμερα το πρωί από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ.

Κρατώντας ένα πορτρέτο του εκλιπόντα επικεφαλής της Δύναμης αλ Κουντς χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί πολύ πριν τις 08:00 (06:30 ώρα Ελλάδας) γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, όπου ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ, Αλί Χαμενεΐ επρόκειτο να πρωτοστατήσει αργότερα σήμερα σε μια προσευχή προς τιμή του πιο δημοφιλούς στρατηγού της χώρας.

VIDEO: Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei prays over the coffin containing the remains of top military commander Qasem Soleimeni in an emotional ceremony in Tehran pic.twitter.com/KkMzvtMnCG — AFP news agency (@AFP) January 6, 2020

Έχοντας στο πλευρό του τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Αλί Λαριτζανί, τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγό Χοσεΐν Σαλαμί και τον επικεφαλής της δικαστικής αρχής Εμπραχίμ Ραϊσί, ο Χαμενεΐ προσευχήθηκε στα αραβικά λίγο μετά τις 09:30 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) προτού αποχωρήσει.

Το τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω από το πανεπιστήμιο, αλλά και όσοι Ιρανοί περπατούσαν κατά μήκος των λεωφόρων Ενγκελάμπ («Επανάσταση» στα περσικά) και Αζαντί («Ελευθερία») κρατούσαν κόκκινες σημαίες (το χρώμα του αίματος των «μαρτύρων») ή σημαίες του Ιράν, αλλά και του Λιβάνου και του Ιράκ.

Στους δρόμους αντηχούσαν τα συνθήματα «Θάνατος στην Αμερική», και «Θάνατος στο Ισραήλ».

Ένας άνδρας κρατούσε πανό με το σύνθημα #hard_revenge («σκληρή εκδίκηση» στα αγγλικά), ενώ άλλα πανό επίσης στα αγγλικά καλούν σε εκδίκηση για τον φόνο του Σουλεϊμανί.

Αναφερόμενη στον θάνατο του στρατηγού Σουλεϊμανί και των άλλων Ιρανών που σκοτώθηκαν μαζί του η κρατική τηλεόραση του Ιράν, που κάλυπτε απευθείας την κηδεία από το κέντρο της Τεχεράνης, είχε τίτλο με κεφαλαία γράμματα: «Άνευ προηγουμένου ανάσταση της ιρανικής πρωτεύουσας κατά την υποδοχή του Χατζ Κασέμ και των μαρτύρων της αντίστασης».

Ο μεγάλος κερδισμένος της υπόθεσης

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα της Washington Post η επίθεση των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί και όλα όσα επακολούθησαν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, έχουν έναν μεγάλο κερδισμένο.

Αυτός δεν είναι κάποια συγκεκριμένη χώρα, αλλά πρόκειται για τον τομέα της βιομηχανίας όπλων, με τις εταιρείες – κολοσσούς, όπως οι Lockheed Martin, Raytheon και Northrop Grumman, να βλέπουν τις αξίες των μετοχών τους να… εκτοξεύονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

«Με χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες να οδεύουν προς την περιοχή (σ.σ. τη Μέση Ανατολή), αναλυτές προβλέπουν ότι η πολυετής στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ -και τα δισεκατομμύρια δολάρια φορολογούμενων που δαπανώνται εκεί κάθε χρόνο σε πυρομαχικά και για την υποστήριξη των στρατευμάτων- δεν θα περιοριστεί» αναφέρει η Washington Post.

New post “If You Are Wondering Who Benefits”: Weapons Makers Stocks Surge as US Risks W … has been published on – https://t.co/ei1nEhjEl8 pic.twitter.com/DpMETjn2wG — SGTreport (@SGTreport) January 6, 2020

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι οι βιομηχανίες όπλων που διατηρούν συμβάσεις με τις ΗΠΑ έχουν ευνοηθεί οικονομικά από τους πολυετείς πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Οι ίδιες εταιρείες… νίπτουν τας χείρας των και σήμερα, σύμφωνα με τους αναλυτές, λόγω της αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Οι μετοχές των κατασκευαστών όπλων έκλεισαν με σημαντικές αυξήσεις την περασμένη Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την εκτέλεση του Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράκ. Συγκεκριμένα, η μετοχή της Lockheed Martin έκλεισε με αύξηση της τάξης του 3,6%, της Northrop Grumman -που ετοιμάζει το B-21, ένα stealth βομβαρδιστικό νέας γενιάς για τις ΗΠΑ- με 5,43%, της Raytheon με αύξηση 1,5% και της General Dynamics με +1%.

Αμερικανός αξιωματούχος: «Σε κατάσταση ετοιμότητας οι πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν»

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ δηλώνουν πανέτοιμες για οτιδήποτε συμβεί με υψηλόβαθμο αξιωματούχο να διευκρινίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει τις πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής σε όλη τη χώρα. Παραμένει, όμως, ασαφές αν αυτό το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας έχει αμυντικούς σκοπούς ή όχι.

Ο ίδιος αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο Reuters -ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του-, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε διευκρίνισε αν οι ιρανικοί πύραυλοι στοχεύουν κάποιον συγκεκριμένο στόχο.

«Είναι σαφώς σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής. Είναι για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για αμυντικούς σκοπούς ή για επιθετικούς; Αυτό δεν μπορούμε να το καθορίσουμε επί του παρόντος» τόνισε.

«Όμως το παρακολουθούμε στενά» πρόσθεσε.

Τραμπ προς Ιράν: Αν χτυπήσετε αμερικανικούς στόχους, θα απαντήσουμε

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του προέδρου της χώρας Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισαν ότι θα ανταποδώσουν γρήγορα και «ίσως κατά δυσανάλογο τρόπο» αν το Ιράν πλήξει οποιονδήποτε Αμερικανό ή αμερικανικό στόχο.

«Αυτές οι αναρτήσεις στα μέσα θα χρησιμεύσουν ως γνωστοποίηση στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στην περίπτωση που το Ιράν πλήξει οποιονδήποτε Αμερικανό ή στόχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποδώσουν γρήγορα και πλήρως και ίσως κατά δυσανάλογο τρόπο. Αυτή η γνωστοποίηση δεν απαιτείται, αλλά μολαταύτα δίνεται», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, σε μια ανάρτηση που φαίνεται να απευθύνεται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δήλωσε ότι «αν υπάρξουν επιθέσεις από το Ιράν κατά αμερικανικών στόχων, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με νόμιμα πλήγματα εναντίον αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις και ενορχηστρώνουν τέτοιες επιθέσεις».

O Ιρανός ομόλογός του Τζαβάντ Ζαρίφ απάντησε μέσω Twitter. Κατηγόρησε τον Τραμπ πως έχοντας διαπράξει μεγάλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου με τις θρασύδειλες δολοφονίες της Παρασκευής, απειλεί να διαπράξει νέες παραβάσεις του jus cogens (αναγκαστικού δικαίου). «Η στοχοποίηση χώρων πολιτισμού είναι έγκλημα πολέμου. Όσο κι αν κλωτσούν και αν φωνάζουν, το τέλος της βλαβερής παρουσίας των ΗΠΑ στη δυτική Ασία έχει αρχίσει».