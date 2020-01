Οι παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι οποίες διαδηλώνουν κατά των αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον μιας φιλοϊρανικής πολιτοφυλαής στο Ιράκ, κάλεσαν σήμερα τους υποστηρικτές τους να αποσυρθούν από την περίμετρο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη και ήδη εκείνοι άρχισαν να αποσύρονται.

Χθες Τρίτη, η εξωτερική περίμετρος της πρεσβείας κατακλύστηκε από διαδηλωτές οργισμένους από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, της Κατάεμπ Χεζμπολάχ, που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 25 μέλη της.

Σήμερα, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο κτίριο, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης σε μια προσπάθεια να τους διαλύσουν.

Στη διάρκεια της νύχτας οι διαδηλωτές έστησαν σκηνές έξω από την πρεσβεία και σήμερα το πρωί έφερναν προμήθειες σε τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη και στρώματα αφήνοντας να εννοηθεί ότι σχεδίαζαν να παραμείνουν επί μακρόν.

Οι Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης, ένας συνασπισμός παραστρατιωτικών ομάδων στις οποίες κυριαρχούν φιλοϊρανικές σιιτικές ομάδες που έχουν πλέον ενταχθεί στον τακτικό στρατό του Ιράκ, κάλεσαν το πλήθος να αποσυρθεί τώρα που το «μήνυμά του ακούστηκε».

Οι διαδηλώσεις αυτές σηματοδοτούν μια νέα τροπή στον σκιώδη πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη που διαδραματίζεται στη Μέση Ανατολή και εγείρουν ερωτήματα ως προς τη συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ. Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει την επανεκλογή του το 2020, απείλησε με αντίποινα το Ιράν, αλλά αργότερα πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει πόλεμο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Κυριακή αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πολιτοφυλακής Κατάιμπ Χεζμπολάχ ως απάντηση για τον θάνατο ενός αμερικανού ιδιώτη εργολάβου σε επίθεση με ρουκέτα που είχε πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε ιρακινή στρατιωτική βάση.

Χθες, Τρίτη, πλήθος συγκεντρώθηκε στην περίμετρο της πρεσβείας για να διαδηλώσει φωνάζοντας «Θάνατος στην Αμερική», βάζοντας φωτιές, πετώντας πέτρες και σπάζοντας κάμερες παρακολούθησης. Στη συνέχεια, πέρασαν την εξωτερική περίμετρο, αλλά δεν εισήλθαν στις κυρίως εγκαταστάσεις.

Η τεράστια πρεσβεία, η οποία χτίστηκε στις όχθες του ποταμού Τίγρη στην Πράσινη Ζώνη της κεντρικής Βαγδάτης στη διάρκεια της αμερικανικής κατοχής μετά την εισβολή του 2003 με την οποία ανατράπηκε ο Σαντάμ Χουσέιν, είναι η μεγαλύτερη αμερικανική διπλωματική αποστολή στον κόσμο.

Η Ουάσινγκτον στέλνει εκατοντάδες επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή. Οι 750 στρατιώτες αρχικά θα εδρεύουν έξω από το Κουβέιτ. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι, αν χρειαστεί, μπορεί να αποσταλούν ως και 4.000 στρατιώτες στην περιοχή μέσα στις επόμενες ημέρες.

