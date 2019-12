Πένθος στην οικογένεια των Πέλικανς, καθώς η Κάρλι Μακ Κορντ που κάλυπτε το ρεπορτάζ της ομάδας μπάσκετ και NFL, άφησε την τελευταία της πνοή στα 30 της χρόνια.

Η Κάρλι Μακ Κορντ επέβαινε σε ένα μικρό αεροπλάνο μαζί με άλλα τέσσερα άτομα και κατευθυνόταν στην Ατλάντα για έναν κολεγιακό ημιτελικό αγώνα NFL, όταν αυτό συνετρίβη κοντά στο Lafayette Regional Airport της Λουισιάνα.

A moment of silence ahead of tonight’s game for the loss of a member of the Pelicans family – Carley McCord.

Our thoughts and prayers are with Carley’s family and friends. pic.twitter.com/3XPi8lC2H3

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 29, 2019