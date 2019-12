Αρνητικά σχόλια φαίνεται να δέχτηκε η Γκρέτα Τούνμπεργκ για μια έκφραση που χρησιμοποίησε σε μια διαδήλωση στο Τορίνο.

Η έφηβη ακτιβίστρια ζήτησε συγγνώμη για τη φράση που χρησιμοποίησε, λέγοντας πως «οι ηγέτες του κόσμου θα έπρεπε να ‘’στηθούν στον τοίχο’’ (put against the wall)».

Σημειώνεται ότι η φράση αυτή στα αγγλικά παραπέμπει σε εκτέλεση από εκτελεστικό απόσπασμα. Η ίδια ισχυρίζεται πως η έννοια στα σουηδικά (τη μητρική της γλώσσα) είναι διαφορετική.

«Αυτά συμβαίνουν όταν αυτοσχεδιάζεις ομιλίες σε δεύτερη γλώσσα» έγραψε στο Twitter.

Μετά από κάποιους προβληματισμούς για την έκφραση που χρησιμοποιήσουμε, η ίδια έγραψε διευκρινίση στο Twitter. «Χθες είπα ότι πρέπει να θέσουμε τους ηγέτες μας προ των ευθυνών τους και δυστυχώς είπα “να τους στήσουμε στον τοίχο”…αυτά είναι “σουαγγλικά”- ’att ställa någon mot väggen – σημαίνει θέτω κάποιον προ των ευθυνών του».

«Φυσικά ζητώ συγγνώμη εάν κάποιος το παρερμήνευσε. Δεν μπορώ να εκφράσω περισσότερο το γεγονός πως εγώ, όπως και ολόκληρο το κίνημα των σχολικών κινητοποιήσεων, είμαστε κατά οποιασδήποτε μορφής βίας. Δεν χρειάζεται να το πω, αλλά το λέω όπως και να έχει».

… improvise speeches in a second language.

But of course I apologise if anyone misunderstood this. I can not enough express the fact that I – as well as the entire school strike movement- are against any possible form of violence. It goes without saying but I say it anyway.

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019