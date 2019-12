Πλούσιο ήταν το παρασκήνιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, καθώς και της μετέπειτα δεξίωσης της βασίλισσας Ελισάβετ για τους ηγέτες των χωρών – μελών στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να συγκεντρώνει για άλλη μία φορά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ήταν επόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αποτελεί το νούμερο ένα θέμα των συζητήσεων.

Μάλιστα, κάποιοι… απρόσεκτοι αρχηγοί κρατών «τσακώθηκαν» από την κάμερα να σχολιάζουν – πιθανότατα – τον Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ένα από τα «πηγαδάκια» των ηγετών στο βασιλικό παλάτι αποτελείτο από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

Οι τρεις αυτοί ηγέτες εθεάθησαν να συζητούν μεταξύ τους για κάποιον άλλο προσκεκλημένο, ενώ μαζί τους ήταν και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε και η Άννα της Βρετανίας.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο, ο Τζόνσον ρωτάει τον Μακρόν: «Για αυτόν τον λόγο άργησες;».

Αντί για τον Μακρόν, απαντάει ο Τριντό που λέει: «Άργησε γιατί εκείνος τινάζει στον αέρα μία σαραντάλεπτη συνέντευξη Τύπου».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά προσθέτει: «Α ναι, ναι, ναι, ανακοίνωσε ότι…».

Εκείνη τη στιγμή, ο πρόεδρος της Γαλλίας – που έχει γυρισμένη την πλάτη στην κάμερα – διακόπτει τον Τριντό και αρχίζει να μιλάει με έντονο ύφος στους υπόλοιπους.

Λίγο αργότερα, πάλι ο… λαλίστατος Τζάστιν Τριντό εμφανίζεται να λέει στους υπόλοιπους ηγέτες: «Έβλεπες ότι τα σαγόνια της ομάδας του είχαν πέσει στο πάτωμα».

Αν και το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ δεν αναφέρεται ποτέ, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι οι ηγέτες του Καναδά, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ολλανδίας κουτσομπόλευαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είναι διαβόητος για τις μεγάλες του συνεντεύξεις Τύπου.

Όπως έκανε και πέρσι, ο Τραμπ «τίναξε στον αέρα» το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ και χρησιμοποίησε τον χρόνο που είχε με άλλους ηγέτες μπροστά σε δημοσιογράφους για να κάνει το δικό του σόου.

Κατά τη συνάντηση του την Τρίτη με τον αρχηγό του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για σχεδόν μία ολόκληρη ώρα.

Εκεί, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για όλους και για όλα: αναφέρθηκε στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, στήριξε πάλι τον Ερντογάν, κατηγόρησε εκ νέου τους Δημοκρατικούς για την παραπομπή του και – κυρίως – εξαπέλυσε επίθεση στον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «άσχημο», «προσβλητικό» και «πολύ επικίνδυνο» το σχόλιο του Μακρόν, ο οποίος κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι είναι «εγκεφαλικά νεκρό».

Εκτίμησε μάλιστα ότι η Γαλλία θα αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ.

Τα αίματα άναψαν ακόμα περισσότερο στην κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον πρόεδρο της Γαλλίας, με τους δύο ηγέτες να «αρπάζονται» μπροστά στις κάμερες.

Η όλη συνάντηση μπροστά στους δημοσιογράφους κράτησε περίπου δύο ώρες και διεξήχθη σε «ψυχροπολεμικό» κλίμα.

Not quite on the same page:

Trump, 2018 – "We have won against ISIS."

Macron, 2019 – "[Our] number one priority — because it's not yet finished — is to get rid of ISIS and these terrorist groups. This is our number one priority. And it's not yet done, I'm sorry to say." pic.twitter.com/bcbaPgprPP

— Josh Campbell (@joshscampbell) December 3, 2019