Στην έρευνα που γίνεται για την παραπομπή του αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα από το Λονδίνο, όπου βρίσκεται για την επετειακή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η έρευνα για ενδεχόμενη παραπομπή του συνιστά μια «απάτη» που χρησιμοποιείται από τους Δημοκρατικούς για πολιτικό όφελος ενόψει των προεδρικών εκλογών του ερχόμενου έτους.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ σχετικά με την έρευνα αυτή που γίνεται και η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην παραπομπή του στη δικαιοσύνη, ο Τραμπ σημείωσε: «Το θέμα της παραπομπής είναι μια απάτη, αποδείχθηκε απάτη. Γίνεται καθαρά για πολιτικό όφελος, θα δουν αν μπορούν ή όχι να κάνουν κάτι το 2020 επειδή διαφορετικά θα χάσουν», σημείωσε.

Οι Δημοκρατικοί εξετάζουν τις προσπάθειες του Τραμπ να ασκήσει πιέσεις στην Ουκρανία για να ερευνήσει το Κίεβο για τον πολιτικό αντίπαλο του προέδρου, τον Τζο Μπάιντεν, τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2020, και του γιου του Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας.

Ως γνωστόν, ο Ντόναλτν Τραμπ είναι λάτρης του Twitter και δεν σταματάει να τουιτάρει ούτε και από το αεροπλάνο.

Στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να κάνει retweet δημοσιεύσεις δημοσιογράφων, πολιτικών και λοιπών σχολιαστών που τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ του στην υπόθεση της παραπομπής.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Λονδίνο, έγραψε: «Αναχωρώ για την Ευρώπη για να εκπροσωπήσω τη χώρα μας και να αγωνιστώ για τους Αμερικανούς ενώ οι Δημοκρατικοί-που-δεν-κάνουν-τίποτα εσκεμμένα προγραμμάτισαν ακρόαση για την απάτη της παραπομπής μου ταυτόχρονα με τη [σύνοδο κορυφής] του NATO».

Heading to Europe to represent our Country and fight hard for the American People while the Do Nothing Democrats purposely scheduled an Impeachment Hoax hearing on the same date as NATO. Not nice! pic.twitter.com/LCXYhoOWF6

Με το που προσγειώθηκε, ο Τραμπ συνέχισε την επίθεση στους Δημοκρατικούς.

«Μόλις προσγειώθηκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με κατεύθυνση το Λονδίνο για τις συναντήσεις του ΝΑΤΟ αύριο. Πριν προσγειωθώ, διάβασα την αναφορά των Ρεπουμπλικανών για την απάτη με την παραπομπή. Μπράβο! Η άκρα αριστερά δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. Διαβάστε τα έγγραφα. Δεν θα έπρεπε καν να επιτρέπεται [η παραπομπή]. Μπορούμε να πάμε στο Ανώτατο Δικαστήριο για να την σταματήσουμε;»

Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019