Πολλές περιοχές στη βόρεια Ιταλία πλήττονται σήμερα από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία διαρκούν ήδη δύο εβδομάδες, με τη Βενετία να βυθίζεται εκ νέου κάτω από το νερό.

Το Πιεμόντε βρίσκεται αντιμέτωπο με σφοδρές βροχοπτώσεις, με την περιοχή της Αλεξάνδρεια (νότια του Τορίνο) να βρίσκεται σε κρισιμότερη κατάσταση, καθώς 200 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν και 600 έχουν αποκλειστεί. Μία γυναίκα αγνοείται, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.

Η γειτονική Λιγουρία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, όπου εξαιτίας των χειμάρρων λάσπης έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Γένοβα με τη Βιντιμίλια, στα σύνορα με τη Γαλλία.

Βορειότερα, στο Βαλ Νταόστα, 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά το κλείσιμο πολλών επαρχιακών δρόμων εξαιτίας του υψηλού κινδύνου χιονοστιβάδων.

Δέκα ημέρες μετά τις άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες πλημμύρες, η Βενετία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πλημμυρίδα (acqua alta) σήμερα το πρωί με το ύψος του νερού στα 130 εκατοστά πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, μακριά, εντούτοις, από το ιστορικό ρεκόρ των 187 εκατοστών (το υψηλότερο από το 1966), που καταγράφηκε τη 12η Νοεμβρίου, και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στην πόλη.

