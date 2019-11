Συναγερμός έχει σημάνει στο Μέιντστοουν (Maidstone), στη κομητεία του Κεντ της Βρετανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για διαρροή επικινδύνου χημικού.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, 57 άτομα αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά σε κοντινά νοσοκομεία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην Sutton Road, στο Langley, κοντά στο Maidstone, λίγο πριν τις 15:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος).

We’re responding to an incident in #SuttonRoad #Langley #Maidstone involving a suspected chemical leak on a commercial site. Updates here: https://t.co/ajeWagAB74 pic.twitter.com/xGomyvP0At

