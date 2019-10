Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαρροή «ύποπτης» χημικής ουσίας στην πολυσύχναστη Μπρόμπτον Ρόουντ, στο κεντρικό Λονδίνο.

Η αναφορά για τη διαρροή έγινε στις 14.22 τοπική ώρα (16.22 ώρα Ελλάδας). Στο σημείο, έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα.

Ο δημοφιλής εμπορικός δρόμος αποκλείστηκε για προληπτικούς λόγους.

Η διαρροή έγινε σε εστιατόριο ανατολίτικης κουζίνας, πολύ κοντά στο πολυκατάστημα Harrods.

Σύμφωνα με τον Independent, ένας άνθρωπος έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο της διαρροής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το εστιατόριο εκκενώθηκε, ενώ ζητήθηκε και η εκκένωση των γειτονικών κατοικιών.

Σύμφωνα με αναφορές στο Twitter, ενώ λειτουργούσε κανονικά, πριν από λίγη ώρα ζητήθηκε η εκκένωση και του Harrods.

Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη το είδος της ουσίας που προκάλεσε τόσο μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Η κίνηση στη Μπρόμπτον Ρόουντ άνοιξε και πάλι γύρω στις 7 τοπική ώρα (9 ώρα Ελλάδας). To εστιατόριο παραμένει αποκλεισμένο με κορδέλες και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Οι αρχές δεν αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατικό.

UPDATE: Police and emergency service partners remain at the scene of a possible chemical spillage at Brompton Road #Westminster. The incident is not being treated as terror related. Updates will follow. https://t.co/4PQtUJhAj2 pic.twitter.com/D9vi1h7Dbo

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 30, 2019