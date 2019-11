Δείτε επίσης: Αυτή είναι η σοβαρή ασθένεια από την οποία πάσχουν οι Ελληνες και δεν το ξέρουν

View this post on Instagram

«Θα ζω μόνο για σένα Στο βλέμμα σου θα χάνομαι Θα σ’ έχω στην καρδιά μου Εσένα θα ονειρεύομαι … Θα ζω μόνο για σένα Στη φλόγα σου θα καίγομαι Και μες τον έρωτα σου Θα λιώνω, θα τρελαίνομαι Θα ζω μόνο για σένα» Ζώ για εσάς 💋 #Performance #Moments #Art #Sing #Life #Passion #Show #Theater #Act #BlackAndWhite #Portrait #Passion #Eyes #Lifo #Athens #New #Instadaily #You #Feelings #Love #Experience #Gratitude #Blessed #Soon #Excited #Viral #Like #Awesome #Fun