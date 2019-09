Έχει λάβει βραβεία και διεθνή αναγνώριση, έχει δώσει συνεντεύξεις για τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, μπήκε στις λίστες του BBC και του Forbes, ενώ έφτασε να γίνει μέχρι… και Barbie.

Πρόκειται για την Ελένη Αντωνιάδου, η οποία τις τελευταίες μέρες βλέπει τη δημοτικότητα της να έχει εκτοξευτεί. Όμως όχι για τον λόγο που είχε συνηθίσει. Πλέον τα ΜΜΕ δεν την εκθειάζουν και τα Social Media δεν την βλέπουν ως είδωλο, αλλά περισσότερο ως… περίγελο.

Και αν στην Ελλάδα η είδηση για τα όσα (δεν) έχει κάνει η κ. Αντωνιάδου είναι «yesterday’s news» στον υπόλοιπο κόσμο τώρα ξεκινούν σιγά – σιγά να ανακαλύπτουν το φαινόμενο «Ελένη Αντωνιάδου» και ακόμα και αν θέλαμε εμείς στην Ελλάδα να αφήσουμε το θέμα να… κοιμηθεί μεγάλα διεθνή δίκτυα, όπως το BBC και η Telegraph φροντίζουν να κρατούν το θέμα στον αφρό!

Το BBC μάλιστα παραδέχτηκε ότι τόσο εκείνο, όσο και το Forbes, έπεσαν «θύματα» της Ελένης Αντωνιάδου, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη απάντηση σε όσους σπεύδουν να λοιδορήσουν τα ελληνικά ΜΜΕ, που πιάστηκαν στη φάκα.

«Για χρόνια έδινε συνεντεύξεις παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ερευνήτρια που εργαζόταν για τη NASA, ειδική σε θέματα αναγεννησιακής ιατρικής, επιστήμονα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης τεχνητών οργάνων, παθιασμένη ακτιβίστρια κατά του τράφικινγκ οργάνων και εκπαιδεύτρια αστροναυτών…» γράφει το BBC, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πριν από λίγο καιρό η κ. Αντωνιάδου έλαβε βραβείο από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

«Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανήρτησε στο Twitter μια αφίσα με τους σημαντικότερους Έλληνες του περασμένου αιώνα περιλαμβάνοντας μια φωτογραφία της στο κέντρο» συνεχίζει.

11 Great Greeks – Past, Present and Future – who have played an important role in Europe: http://t.co/TNwcgmJqB6 pic.twitter.com/ybk9rcMA12

— EPP Group (@EPPGroup) January 20, 2014