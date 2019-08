Την αναστολή του βρετανικού κοινοβουλίου για ένα μήνα ενέκρινε η Βασίλισσα Ελισάβετ, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο την Βρετανία στην πολιτική κρίση.

Η βασίλισσα της Βρετανίας, έκανε δεκτό το αίτημα του πρωθυπουργού της χώρας Μπόρις Τζόνσον για κλείσιμο της Βουλής των Κοινοτήτων μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

Η είδηση έσκασε σαν… κεραυνός εν αιθρία το πρωί της Τετάρτης, με τον Πρωθυπουργός της χώρας να ζητάει την αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου με προφανή στόχο να περιορίσει πιθανή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για καθυστέρηση του Brexit που είναι προγραμματισμένο για τις 31 Οκτωβρίου και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι είναι και η ημερομηνία που η Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ ότι και αν συμβεί.

Η μόνη που μπορούσε να το σταματήσει αυτό ήταν η Βασίλισσας, η οποία ωστόσο τάχθηκε υπέρ του πρωθυπουργικού αιτήματος, αγνοώντας την γενική κατακραυγή από την αντιπολίτευση.

Στην ανακοίνωση επιβεβαιώνεται πως η λειτουργία του κοινοβουλίου της χώρας θα ανασταλεί κάποια ανάμεσα στην 9η και τη 12η Σεπτεμβρίου, έως τις 14 Οκτωβρίου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθεί η Ομιλία της Βασίλισσας, η οποία κατά παράδοσιν παρουσιάζει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

«Τη σημερινή ημέρα η Μεγαλειότητά Της παρήγγειλε στο Συμβούλιο πως το Κοινοβούλιο θα ανασταλεί σε μία ημέρα όχι νωρίτερα από τη Δευτέρα, 9η ημέρα του Σεπτεμβρίου και όχι αργότερα από την Πέμπτη, 12η ημέρα του Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 14η ημέρα του Οκτωβρίου 2019», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, δίνοντας το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο κοινοβούλιο, εφόσον αυτό κλείσει, ο Τζόνσον δήλωσε ότι «οι βουλευτές θα έχουν τη ευκαιρία να συζητήσουν το πρόγραμμα της κυβέρνησης και την προσέγγισή της για το Brexit πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής (17 και 18 Οκτωβρίου) και στη συνέχεια θα έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν στις 21 και 22 Οκτωβρίου, όταν θα είναι γνωστό το αποτέλεσμα».

«Εάν επιτύχω συμφωνία με την ΕΕ, το κοινοβούλιο θα μπορεί να εγκρίνει τον νόμο για την επικύρωση της συμφωνίας πριν από την 31η Οκτωβρίου», πρόσθεσε.

«Οι εβδομάδες που προηγούνται του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ζωτικής σημασίας για τις διαπραγματεύσεις μου με την ΕΕ» τόνισε προσθέτοντας: «Επιδεικνύοντας ενότητα και αποφασιστικότητα, έχουμε μία ευκαιρία να αποσπάσουμε μία νέα συμφωνία η οποία να μπορεί να εγκριθεί από το κοινοβούλιο».

Αυτό το σφικτό χρονοδιάγραμμα καθιστά αδύνατο για τους βουλευτές που είναι αντίθετοι με ένα Brexit χωρίς συμφωνία να περάσουν την αναγκαία νομοθεσία για την αποτροπή αυτού του σεναρίου την 31η Οκτωβρίου.

Η βρετανική αντιπολίτευση καταγγέλλει «αντιδημοκρατική ενέργεια» εκ μέρους του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δήλωσε σαρκαστικά στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky ότι «οι βουλευτές θα έχουν όλο τον χρόνο να συζητήσουν το Brexit πριν και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Μάλιστα, το μεσημέρι της Τετάρτης ο Τζέρεμι Κόρμπιν απέστειλε επιστολή προς την βασίλισσα Ελισάβετ για να εκφράσει τις ανησυχίες του για την κίνηση του Μπόρις Τζόνσον.

We're doing everything we can to stop Boris Johnson's smash and grab against our democracy. pic.twitter.com/hox20SNOoC

Σχολιάζοντας την αντίδραση του Κόρμπιν, ο αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στάθηκε στο πλευρό του Μπόρις Τζόνσον χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Τραμπ έγραψε: «Θα είναι πολύ δύσκολο για τον ηγέτη των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, να ζητήσει ψήφο μομφής κατά του νέου πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ειδικά υπό το δεδομένο ότι ο Μπόρις είναι ακριβώς αυτό που έψαχνε το Ηνωμένο Βασίλειο».

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019