Έκκληση για άμεση αποβίβαση των προσφύγων που βρίσκονται στο σκάφος «Open Arms» απηύθυνε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου David Sassoli. Όπως είπε, υπάρχει επείγουσα ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Σήμερα το Γραφείο μου ήρθε σε επαφή με τον καπετάνιο της αποστολής OPEN ARMS ο οποίος έχει περιγράψει συνθήκες που βρίσκονται στο όριο της ανοχής. Η κατάσταση έχει καταστεί δραματική», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΚ.

My office was in touch with the captain of the Open Arms ship earlier today. With conditions on board now scarcely tolerable, I call on the Italian authorities to allow an immediate disembarkation of those on board. My statement @ https://t.co/vK3cvPJxU5 pic.twitter.com/mIPKmiL9MR

— David Sassoli (@EP_President) August 16, 2019