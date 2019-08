Σε χρόνο ρεκόρ εκατομμύρια χρήστες έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν το νέο feature της εφαρμογής του FaceApp.

Η εφαρμογή «κατέβηκε» από σχεδόν 80 εκατ. χρήστες, ανάμεσα τους εκατοντάδες celebrities, οι οποίοι ήθελαν να δουν πως θα μοιάζουν σε… 30 χρόνια από τώρα.

Τι ισχύει όμως σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των εκατομμυρίων χρηστών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή;

Σύμφωνα με το Forbes, «ανεβάζοντας φωτογραφίες για να δουν πως θα μοιάζουν με ρυτίδες και άσπρα μαλλιά, παραχώρησαν στην εφαρμογή τα προσωπικά δεδομένα και τις φωτογραφίες τους. Τα οποία πλέον το FaceApp μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως θέλει, για όσο καιρό θέλει».

Ο Τσακ Σούμερ, Αμερικανός γερουσιαστής από το κόμμα των Δημοκρατικών, ζήτησε να πραγματοποιηθεί έρευνα για το FaceApp, επισημαίνοντας ότι τον ανησυχεί τρομερά το γεγονός πως τα δεδομένα πολιτών των ΗΠΑ μπορεί να καταλήξουν στα χέρια μιας εχθρικής ξένης δύναμης.

BIG: Share if you used #FaceApp:

The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now

Because millions of Americans have used it

It’s owned by a Russia-based company

And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr

— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019