Εικόνα η οποία δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με την Premier League είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 29/10 στην αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (0-1).

Μία μέρα μέρα νωρίτερα στο ιστορικό γήπεδο του Λονδίνου, Γουέμπλεϊ, είχε διεξαχθεί παιχνίδι για το NFL ανάμεσα στους Τζάξονβιλ Τζάγκουαρς και τους Φιλαδέλφια Ιγκλς.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις ο αγωνιστικός χώρος δεν μπορούσε να αλλάξει με αποτέλεσμα η Premier League να έχει έναν… αμερικανικό αέρα. Οι γραμμές και τα σχέδια στο χορτάρι ήταν απολύτως εμφανή αποτελώντας… μουτζούρα στον καμβά της λαμπερής Premier League.

Not sure what’s worse, Tottenham’s Champions League campaign or the state of the pitch tonight at Wembley pic.twitter.com/AsWGE6xdbF

