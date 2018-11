Νέα πυρά εξαπέλυσε κατά των ΜΜΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τα ότι είναι «εχθροί του λαού» κι ότι ευθύνονται για την «οργή» που είναι αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα μεσούσης της προεκλογικής περιόδου, δύο ημέρες μετά τη φονική ένοπλη επίθεση σε μια συναγωγή στο Πίτσμπουργκ.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στην πόλη που βυθίστηκε στο πένθος μετά το μακελειό με τους 11 νεκρούς για να στείλουν ένα μήνυμα ειρήνης.

Ο 46χρονος δράστης Ρόμπερτ Μπάουερς, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν 29 κατηγορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή που έχει αναλάβει την έρευνα για τη χειρότερη αντισημιτική επίθεση στην αμερικανική Ιστορία.

«Τα λόγια μίσους δεν είναι ευπρόσδεκτα στο Πίτσμπουργκ» σημείωσε ο ραβίνος Τζέφρι Μάιερς της συναγωγής Tree of Life, ο οποίος βοήθησε στο να βρουν καταφύγιο οι πιστοί όταν ο βαριά οπλισμένος δράστης εισέβαλε το Σάββατο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

«Νομίζω ότι οι πολίτες βιώνουν διάφορα στάδια ψυχολογικών τραυμάτων, πένθους, δυσπιστίας, σοκ, όλα μαζί σε ένα» είπε ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή Good Morning America του ABC.

Ο Τραμπ, που διαβεβαίωσε ότι θα επισκεφθεί το Πίτσμπουργκ χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς, ξεκίνησε την ημέρα του σήμερα στέλνοντας μια σειρά από tweet σε ιδιαίτερα επιθετικό ύφος προς τα ΜΜΕ.

«Υπάρχει μεγάλος θυμός στη χώρα μας, που σχετίζεται με την εσφαλμένη μεταχείριση και συχνά κακόβουλη του τομέα της ενημέρωσης» κατήγγειλε.

«Τα ΜΜΕ Fake New, οι πραγματικοί εχθροί του λαού, πρέπει να βάλουν τέλος στην εμφανή και προφανή εχθρότητά τους και να μεταδίδουν τις πληροφορίες σωστά και με δίκαιο τρόπο» συνέχισε ο μεγιστάνας.

There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018