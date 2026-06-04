Tα 6 μέτρα είναι η συνήθεια που έχει γίνει λατρεία για τον Εμμανουήλ Καραλή

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Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν αποτελεί πλέον απλώς μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού στίβου. Έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους επικοντιστές στην ιστορία του αθλήματος, με τη συχνότητα με την οποία ξεπερνά το εμβληματικό φράγμα των 6 μέτρων να αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της αγωνιστικής του ωριμότητας.

Κάτι που κάποτε φάνταζε ουτοπικό για Ελληνα αθλητή, ο Μανόλο το έχει κάνει καθημερινότητα. Με το πρόσφατο άλμα του στα 6,00 μ. στο Τούρκου της Φινλανδίας, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε τις 21 φορές στην καριέρα του πάνω από αυτό το ύψος, ένα επίτευγμα που τον τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές που έχουν αγωνιστεί ποτέ στο άλμα επί κοντώ. Παράλληλα, αυτή ήταν η 19η διαφορετική διοργάνωση στην οποία κατάφερε να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος, αποδεικνύοντας ότι η επίδοση αυτή δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση αλλά σχεδόν… συνήθεια.

Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο ο αριθμός των επιτυχημένων αλμάτων πάνω από τα 6 μέτρα, αλλά η συνέπεια με την οποία τα πραγματοποιεί. Μέσα στο 2026 έχει ήδη καταφέρει αρκετές φορές να ξεπεράσει το ψυχολογικό αυτό όριο, με τις δύο να είναι στον ανοιχτό στίβο, παρότι τώρα ξεκίνησε η σεζόν, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της καριέρας του.

Η εξέλιξή του υπήρξε ραγδαία. Από την πρώτη φορά που μπήκε στο «κλαμπ των 6 μέτρων» το 2024, στις 25 Αυγούστου στο Diamond League στη Σιλεσία της Πολωνίας, ο Καραλής μετέτρεψε ένα όνειρο σε καθημερινή πραγματικότητα.

Το 2025 πραγματοποίησε σειρά αγώνων πάνω από το συγκεκριμένο ύψος, ενώ το 2026 απογειώθηκε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στο ιστορικό 6,17 μ., επίδοση που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πίσω μόνο από τον Ντουπλάντις.

Στο παγκόσμιο επί κοντώ, τα 6 μέτρα ήταν το απόλυτο ορόσημο. Ελάχιστοι αθλητές στην ιστορία έχουν καταφέρει να τα ξεπεράσουν έστω μία φορά. Ο Καραλής όχι μόνο τα έχει περάσει, αλλά το έχει κάνει 21 φορές, αποδεικνύοντας ότι ανήκει πλέον στην ελίτ των κορυφαίων επικοντιστών που γνώρισε ποτέ το άθλημα.