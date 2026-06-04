Απίθανο γκολ στο Πολωνία – Νιγηρία: «Ρουκέτα» σε νεκρό χρόνο (vid)

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Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας δίνει το βράδυ της Πέμπτης φιλικό ματς κόντρα στη Σουηδία στην Κοπεγχάγη σε ένα διάστημα που βρίσκονται σε εξέλιξη τα ματς προετοιμασίας και… παρηγοριάς για όσους δεν έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ 2026.

Πέρα από τη «γαλανόλευκη», δύο από αυτές τις σημαντικότερες ομάδες που δεν θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα της Βορείου Αμερική αφού απέτυχαν να προκριθούν, είναι η Πολωνία και η Νιγηρία. Οι δυο τους αναμετρήθηκαν έτσι σε φιλικό το βράδυ της Τετάρτης και από αυτό το ματς προέκυψε και ένα από τα γκολ της χρονιάς που τελειώνει.

Δείτε το απίθανο γκολ στο Πολωνία – Νιγηρία

Poland JUST scored this in the 95th minute 😳 pic.twitter.com/gDiCoFB3Ne — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 3, 2026

Πιο συγκεκριμένα λίγο πριν το τέλος του αγώνα, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πρέμισλαβ Βισνιέβσκι δοκίμασε το πόδι -και την τύχη του- από πολύ μακρινή απόσταση, περί τα 35 μέτρα. Η «ρουκέτα» που έφυγε από το δεξί του παίκτη της Βίτσεφ Λοτζ που μάλιστα αγωνίζεται στη θέση του στόπερ, θύμισε λίγο από… Ρόναλντ Κούμαν, τον θρυλικό Ολλανδό που για δεκαετίες ήταν ο πιο… διαβόητος αμυντικός με «φαρμακερό» δεξί σουτ.

Η μπάλα… καρφώθηκε στα αντίπαλα δίχτυα και με το γκολ αυτό έγινε το 2-2 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του διεθνούς αυτού φιλικού αγώνα.