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Expla-in 03 Ιουνίου 2026, 14:50
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The Expla-in Project | Εξεταστική υποκλοπών: Οι νέες «βόμβες» Ντίλιαν και γιατί είναι «στον αέρα» οι ισχυρισμοί Βορίδη – Μαξίμου;

Ανοίγει ξανά η συζήτηση για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για την Εξεταστική υποκλοπών, μετά το νέο "κάρφωμα" απο τον Ταλ Ντίλιαν. Το in ξανανοίγει τον φάκελο της Εξεταστικής και του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να τη μπλοκάρει.

Γιάννης Μπασκάκης
ΑνάλυσηΓιάννης Μπασκάκης
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Φουντώνει ξανά η συζήτηση για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις που είχαν στόχο το μπλοκάρισμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές, μετά το νέο «κάρφωμα» στο Μεγάρου Μαξίμου από τον Ταλ Ντίλιαν.

Με δήλωσή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο ιδρυτής της Intellexa όχι μόνο έδειξε εκ νέου το Μαξίμου για τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator, αλλά κατήγγειλε και τη μη διεξαγωγή της Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενος και τις παρεμβάσεις για τις υποκλοπές των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα.

Ο Ντίλιαν προειδοποιεί ότι  «σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης, ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση», υπονοώντας τους διοικητές της ΕΥΠ αλλά και τους πολιτικούς τους υπεύθυνους.

Ο Ντίλιαν αναφέρει με νόημα: «Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη, και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό. Ο ελληνικός λαός, που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, όπως έχει ζητήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου».

Το in ξανανοίγει τον φάκελο της Εξεταστικής Επιτροπής και του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να τη μπλοκάρει.

Με ποιο τρόπο ο Μάκης Βορίδης -αναλαμβάνοντας ρόλο εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας- προσπάθησε να υπερασπιστεί το κυβερνητικό μπλοκάρισμα στην εξεταστική για τις υποκλοπές;

Πώς επιχείρησε να δικαιολογήσει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την προηγούμενη εξεταστική για το ίδιο θέμα -που είχε συσταθεί με αναγκαία πλειοψηφία 120 βουλευτών- τώρα η κυβέρνηση  (επικαλούμενη λόγους «εξωτερικής πολιτκής και άμυνας») έσπευσε να ανεβάσει το απαιτούμενο όριο στους 151 βουλευτές;

Και ουσιαστική στέρησε από την αντιπολίτευση το συνταγματικό της δικαίωμα να συγκροτεί εξεταστικές, χωρίς τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας;

Ο Μ. Βορίδης αποσιώπησε το «παρών» που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη εξεταστική και ισχυρίστηκε ότι η θέση της ΝΔ τότε, ήταν, επί της ουσίας μιλώντας, υπέρ της συστάσεως εξεταστικής επιτροπής» και ότι γι’ αυτό το θέμα της αναγκαίας πλειοψηφίας δεν ετέθη και δεν κρίθηκε τότε.

Είναι όμως στ’ αλήθεια έτσι;

Επιχειρώντας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης να δικαιολογήσει την τωρινή στάση της κυβέρνησης υποστήριξε ότι στην προηγούμενη εξεταστική «η κυβέρνηση δεν είχε καταψηφίσει, είχε ψηφίσει «παρών», άρα δεν έθεσε κάποιο ζήτημα ως παρεμπίπτον, τώρα καταψήφισε για τους λόγους που εξήγησε ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας και ο βουλευτής και πρώην υπουργός που έθεσε το παρεμπίπτον ζήτημα, ο Μάκης Βορίδης» για το «ποια πλειοψηφία πρέπει να ακολουθηθεί, δηλαδή οι 151 ψήφοι και όχι η μειοψηφία που η δική μας η κυβέρνηση έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα, οι 120 ψήφοι».

Η δήλωση Τασούλα και η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές

Αλλά αν ανατρέξει κανείς στην ψηφοφορία για την προηγούμενη εξεταστική και στη διαπιστωτική δήλωση του τότε Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, θα διαπιστώσει και ότι το θέμα έχει κριθεί και το ποια είναι τελικά η αναγκαία πλειοψηφία που θα πρέπει να ακολουθείται στις εξεταστικές για τις υποκλοπές και την εμπλοκή της ΕΥΠ. Η οποία βέβαια δεν είναι άλλη από τγν πλειοψηφία των 120 βουλευτών.

Εδικότερα, ο κ. Τασούλας διαπίστωνε τότε ότι «η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής, µε θέµα: «Εξέταση της υπόθεσης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήµατος Αλλαγής και Ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) κλπ», αφού συμπλήρωσε το όριο των δύο πέμπτων τουλάχιστον του συνόλου των Βουλευτών, ήτοι 120 Βουλευτών ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, σύμφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2, εδάφιο γ’, του Συντάγματος και 144 παράγραφος 5, εδάφιο β’, του Κανονισμού της Βουλής, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία».

Εάν, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είχε τότε ταχθεί υπέρ της σύστασης εξεταστικής -και δεν είχε ψηφίσει «παρών» όπως έκανε- και η πρόταση είχε συγκεντρώσει από 151 βουλευτές και πάνω, τότε πράγματι θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δεν κρίθηκε τότε το θέμα της αναγκαίας πλειοψηφίας. Γιατί αυτή θα είχε συγκεντρωθεί ούτως ή άλλως, οπότε και δεν θα υπήρχε λόγος να εξεταστεί το ζήτημα.

Με δεδομένο όμως:

α) Ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ -η οποία ρητά αναφερόταν στην ΕΥΠ- οδήγησε σε συγκρότηση εξεταστικής με λιγότερες από 151 ψήφους

Και β) Ότι από τα πιο επίσημα χείλη του τότε Προέδρου της Βουλής έχει διαπιστωθεί ρητά ως απαιτούμενη, στην περίπτωση αυτή, πλειοψηφία, αυτή των 120 βουλευτών,

είναι σαφές ότι έχει δημιουργηθεί κοινοβουλευτικό προηγούμενο που δεσμεύει πλέον τη Βουλή και το οποίο τώρα η κυβέρνηση ουσιαστικά παραβίασε.

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