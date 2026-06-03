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Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Διεθνής Οικονομία 03 Ιουνίου 2026, 16:59

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

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Αποφασισμένος να επιβάλει μέτρα προστατευτισμού για τα αμερικανικά προϊόντα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομους τους δασμούς. Και προσπαθεί να τους επαναφέρει από την πίσω πόρτα.

Για την επιβολή των δασμών επικαλείται ένα «ηθικό επιχείρημα». Προτείνει δασμό τουλάχιστον 10% στις εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους.

Τον τρόπο με τον οποίο οι εμπορικοί εταίροι χειρίζονται αγαθά που φέρονται να έχουν παραχθεί με καταναγκαστική εργασία. Σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ, ο δασμός 10% θα εφαρμοστεί στις εισαγωγές από Καναδά, Μεξικό, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταϊβάν και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων χωρών.

Στην ουσία όμως θέτει ζήτημα ανταγωνισμού, όχι εργασιακών δικαιωμάτων.


Για άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βραζιλία και Ελβετία, τα προϊόντα θα υπόκεινται σε δασμό 12,5%.

Επίσης δήλωσε ότι το Γραφείο επιβάλλει χαμηλότερο συντελεστή σε αγαθά από οικονομίες που επιβάλλουν απαγορεύσεις στις εισαγωγές καταναγκαστικής εργασίας ή έχουν δεσμευτεί να το πράξουν. Εκείνες «που δεν έχουν επιβάλει και δεν έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά» τις απαγορεύσεις αυτές έλαβαν υψηλότερο συντελεστή.

Αντιδράσεις

Τα νέα δασμολογικά μέτρα προκάλεσαν την αντίδραση των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, που απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ.

Η κίνηση αναμένεται να δοκιμάσει την ανοχή των μεγαλύτερων οικονομικών εταίρων των ΗΠΑ. Οι περισσότεροι απέφυγαν να αντιδράσουν στους δασμούς του Τραμπ, επιλέγοντας να διαπραγματευτούν συμφωνίες για τη μείωση των φόρων εισαγωγής και τη διασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά.


Το Πεκίνο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και επέκρινε την κίνηση του Τραμπ. Στην Ιαπωνία, κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Τόκιο βρίσκεται σε στενή επαφή με ομολόγους στην Ουάσιγκτον για το θέμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε για αδικαιολόγητο μέτρο. Επισήμανε ότι το μπλοκ θα σεβαστεί τους όρους της εμπορικής του συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

«Οποιοιδήποτε δασμοί στις αυστραλιανές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ είναι αδικαιολόγητοι και ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μας», δήλωσε το υπουργείο Εμπορίου της Αυστραλίας. Το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το Νέο Δελχί «παραμένει σε επαφή με τις ΗΠΑ για το θέμα».

Δασμοί από την πίσω πόρτα

Η κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Τραμπ να επαναφέρει τους δασμούς. Οι δασμοί ωστόσο που επέβαλε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του κρίθηκαν αντισυνταγματικοί.

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι νέοι δασμοί επιβάλλονται έπειτα από έρευνα μιας ξεχωριστής νομικής αρχής, γνωστής ως Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974.

Άλλες έρευνες περιλαμβάνουν και την αναθεώρηση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, τα ευρήματα της οποίας ενδέχεται επίσης να δημοσιευθούν σύντομα. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι κάθε έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για «στοιβάζονται» νέοι δασμοί πάνω από αυτούς που προτείνονται στο πλαίσιο της έρευνας για την καταναγκαστική εργασία.

Μιλώντας στο Bloomberg, η Ντέμπορα Ελμς, του Ιδρύματος Hinrich στη Σιγκαπούρη, σημείωσε ότι οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ «θα αναστατωθούν εύλογα από αυτήν την απόφαση. Άνοιξε μια πόρτα τώρα για πολλές νέες δασμολογικές και μη δασμολογικές προσαρμογές».

Δασμοί σε περίοδο κρίσης

Οι νέοι δασμοί έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια οικονομία. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι σε αναβρασμό λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές.

Η ανακοίνωσή τους τροφοδότησε νέους φόβους για τον πληθωρισμό. Επίσης, στις ΗΠΑ επιδείνωσε τις ανησυχίες για την ακρίβεια μεταξύ των ψηφοφόρων, σε προεκλογική περίοδο για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι δασμοί δεν θα τεθούν σε ισχύ αμέσως. Υπόκεινται σε δημόσια σχολιασμό και περίοδο αναθεώρησης πριν από την εφαρμογή τους, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές πριν από την κωδικοποίηση οποιωνδήποτε δασμών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μπορούν να υποβάλλονται γραπτά σχόλια πρέπει να υποβληθούν έως τις 6 Ιουλίου. Επιτροπή του Άρθρου 301 αναμένεται να συγκαλέσει δημόσιες ακροάσεις που ξεκινούν στις 7 Ιουλίου.

«Άνισος ανταγωνισμός»

Το Γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, υποστηρίζει ότι η εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου έρευνας σε 60 οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ και συμβαλλομένων σε υφιστάμενες διμερείς εμπορικές συμφωνίες, θα δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Το Γραφείο διερεύνησε εάν οι εμπλεκόμενες οικονομίες δεν είχαν επιβάλει απαγόρευση εισαγωγής καταναγκαστικής εργασίας ή δεν είχαν εφαρμόσει αποτελεσματικά μια τέτοια απαγόρευση.

«Καμία από τις 60 οικονομίες των οποίων οι πράξεις, οι πολιτικές και οι πρακτικές αποτελούν αντικείμενο αυτών των ερευνών δεν επιβάλλει αποτελεσματικά μια απαγόρευση εισαγωγής καταναγκαστικής εργασίας», διαπίστωσε.

«Αυτό δημιουργεί μια δυναμική όπου οι Αμερικανοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να ανταγωνίζονται παγκοσμίως σε άνισους όρους ανταγωνισμού», επισήμανε ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ. «Δεν θα ανεχτούμε πλέον αυτή την ανισότητα».

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Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
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