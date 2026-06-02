Θλίψη στο NBA: Πέθανε ο Ρικ Έιντελμαν
Έφυγε από τη ζωή ο Ρικ Έιντελμαν σε ηλικία 80 ετών.
Στο πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς απεβίωσε ο Ρικ Έιντελμαν σε ηλικία 80 ετών, που ήταν θρύλος του NBA και των Σακραμέντο Κινγκς.
Ο Αμερικανός πρώην παίκτης και προπονητής έγραψε ιστορία, μένοντας στους πάγκους για 50 χρόνια, ενώ υπήρξε 10ος στη σχετική λίστα τεχνικών με τις περισσότερες νίκες στην κορυφαία λίγκα (1042).
Έγινε μέλος του Hall of Fame το 2021 και τελευταίος σταθμός της καριέρας του υπήρξαν οι Τίμπεργουλβς.
Η ανακοίνωση του NBA για τον θάνατο του Έιντελμαν
Ο Ρικ Έιντελμαν ήταν ένας από τους πιο σεβαστούς και επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του NBA. Μετά την καριέρα του ως παίκτης στο NBA, ο Ρικ στράφηκε στην προπονητική, όπου η ηγετική του ικανότητα, η καινοτόμος σκέψη του και η γνήσια αγάπη του για το μπάσκετ άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε γενιές παικτών και συναδέλφων προπονητών κατά τη διάρκεια της σχεδόν 30χρονης πορείας του. Ήταν ένας λαμπρός στρατηγικός νους και δάσκαλος του παιχνιδιού, αλλά πάνω απ’ όλα ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά στην οικογένεια του Ρικ και στους πολλούς φίλους του σε ολόκληρη τη λίγκα.»
