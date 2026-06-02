Ο Φουρνιέ του τελικού…

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στην σειρά των τελικών του πρωταθλήματος και η αρχή γίνεται την Τετάρτη το βράδυ στο ΣΕΦ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας θα υποδεχθούν στον πρώτο τελικό τους «πράσινους» και όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στόχος της ομάδας του λιμανιού είναι η κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος.

Σίγουρα οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν τον πρώτο και μεγαλύτερο στόχο της φετινής σεζόν, κατακτώντας την Ευρωλίγκα αλλά γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στο μεγάλο λιμάνι θέλουν να πάρουν και το πρωτάθλημα.

Το πρόβλημα για τον προπονητή των πειραιωτών, Γιώργο Μπαρτζώκα είναι η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ από τον αυριανό πρώτο τελικό, καθώς ο κόουτς του Ολυμπιακού τόνισε πως ο ομογενής γκαρντ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν θα καταφέρει ν’ αγωνιστεί.

Η απουσία του Ντόρσεϊ από την αυριανή αναμέτρηση είναι μεγάλο «πλήγμα» για τους «ερυθρόλευκους» καθώς ο γκαρντ του Ολυμπιακού κάνει (σχεδόν) πάντα μεγάλα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι ήταν καταλυτικός στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους «ερυθρόλευκους» καθώς προκάλεσε μεγάλη «ζημιά» στον Παναθηναϊκό, ενώ φέτος έχει μέσο όρο 14,5 πόντους στα παιχνίδια απέναντι στους «πράσινους».

Ο Ολυμπιακός «ψάχνει» λοιπόν τους σχεδόν 15 πόντους του Ντόρσεϊ και το σίγουρο είναι πως ο Εβάν Φουρνιέ θα πατήσει περισσότερο χρόνο στο παρκέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού να σηκώνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση των πειραιωτών.

Ο Φουρνιέ ήταν συγκλονιστικός στον τελικό της Ευρωλίγκας απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην μεγάλη νίκη (92-85) και την κατάκτηση του τροπαίου και το ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι να συνεχίσει ο Γάλλος σ’ αυτούς τους ρυθμούς.

Η ηγετική φυσιογνωμία του Φουρνιέ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση των πειραιωτών στον τελικό του final 4 στο T center και δικαιολογημένα ο Γιώργος Μπαρτζώκας ποντάρει πολλά πάνω στον σούπερ σταρ της ομάδας του και στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.

Ο Φουρνιέ είναι ηγέτης, είναι παίκτης για μεγάλα παιχνίδια κι έχει αποδείξει πολλές φορές στην τεράστια καριέρα του, ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί της ομάδας του.

Το είδαμε και πριν από λίγες μέρες απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης και ο Μπαρτζώκας περιμένει να δει ξανά τον Γάλλο να κάνει την διαφορά για τον Ολυμπιακό.

Θα πρέπει επίσης εδώ να τονίσουμε ότι η απουσία του Ντόρσεϊ «δείχνει» ότι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα είναι στην δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για τον μεγάλο αυριανό αγώνα και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως ο Έλληνας γκαρντ έκανε εξαιρετική εμφάνιση στις 30 Μαρτίου, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο «Λάρι» είχε πετύχει 12 πόντους, είχε έξι ασίστ, δύο κλεψίματα και δύο ασίστ παίζοντας κάτι παραπάνω από 21 λεπτά.