Λανουά κατά …Λανουά στους πίνακες των διαιτητών!

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«Είστε ωραίοι άνθρωποι και μου αρέσει να δουλεύω μαζί σας. Για αυτό θέλω να παραμείνω. Αν συμβεί αυτό, να ξέρετε ότι κάποιοι από εσάς θα είστε στην Super League 2», είχε αποκαλύψει ο Στεφάν Λανουά στο τελευταίο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League που ολοκληρώθηκε στις 3 Απριλίου. Όμως, δυο μήνες μετά ο Λανουά κατάφερε να αναιρέσει τον εαυτό του σχετικά με την στελέχωση των πινάκων διαιτητών που ανακοινώθηκαν λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης (2/6).

Ο λόγος; Κανείς διαιτητής της Super League δεν υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία και ο Λανουά εξέθεσε τον εαυτό του ,επειδή ξέχασε τι είπε ή, καλύτερα, δεν έκανε όσα είπε! Φαίνεται ότι από τότε κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι!

Εκδικητική καρατόμηση Σιδηρόπουλου

Σα να μην έφτανε αυτό, η καρατόμηση του Σιδηρόπουλου (Δωδεκανήσου) είναι καθαρά εκδικητική. Αποκλείεται ο τέως ρέφερι να είχε την χαμηλότερη βαθμολογία από όλους τους συναδέλφους του. Δεν υποβιβάστηκαν οι ρέφερι με τις χαμηλότερες βαθμολογίες, αν και στις προηγούμενες αξιολογήσεις έφευγαν τουλάχιστον δυο.

Έμειναν οι χειρότεροι

Συμπέρασμα: Στον πίνακα της Super League έμειναν χειρότεροι διαιτητές της πρώτης κατηγορίας. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, υποθέτουμε ποιοι είναι, όμως αν θέλουν να δείξουν ότι έκαναν σωστές αξιολογήσεις ας ανακοινώσουν τους μέσους όρους των βαθμολογιών, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Τους προκαλούμε!

Δυο μέτρα και δυο σταθμά

Εκτός από τον Σιδηρόπουλο, ο οποίος με επιστολή του στην ΚΕΔ είχε ζητήσει να τον κρατήσουν μέχρι το τέλος του έτους, αγώνες δεν θα σφυρίξει ούτε ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας). Ο Θεσσαλονικιός, επίσης διεθνής, κρέμασε την σφυρίχτρα του και έγινε δεκτό το αίτημά του να μπει στον πίνακα του VAR. Το αίτημα του Παπαδόπουλου έγινε δεκτό, όμως όχι και του Σιδηρόπουλου που είναι παλιότερος στον πίνακα της Super League. Δυο μέτρα και δυο σταθμά.

Υποβιβάστηκαν μόνο βοηθοί

Αντίθετα ο Λανουά υποβίβασε βοηθούς διαιτητές, αν και λόγω του VAR τα λάθη τους δεν επηρεάζουν. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει το ημιαυτόματο οφσάιντ. Αντίθετα, υπάρχουν διαιτητές που αν δεν υπήρχε το VAR δεν θα πετύχαιναν φάση. Θα έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, όμως με το VAR τρέχουν στην οθόνη και τα διορθώνουν.

Οι βοηθοί που υποβιβάστηκαν στην SL 2: Διαμάντης (Ηπείρου), Νίκζας (Λάρισας), Δέλλιος (Πέλλας), Παγουρτζής (Πειραιά). Σταμάτησαν οι Απτόσογλου (Αθηνών) και Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας).

Εκτός το 2022, άνοδος το 2026!

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο Λευτέρης Κατόπης (Σάμου) αδικήθηκε το 2022, καθώς τον είχαν βγάλει εκτός πινάκων της Super League 2. Επέστρεψε την σεζόν 24/25 στη δεύτερη κατηγορία και πλέον είναι διαιτητής της Super League.