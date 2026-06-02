Ο οικονομολόγος Τομά Πικετί προτείνει τη σύγκλιση των εισοδημάτων στα επίπεδα των πλουσίων χωρών μέχρι το 2100

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Ο Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί εισηγήθηκε τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών στα επίπεδα των πλούσιων χωρών μέχρι το 2100, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό «1 hebdo», με αφορμή την Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη που θα δημοσιευθεί την Πέμπτη.

Η έκθεση αυτή, η οποία συντάχθηκε από μια διεθνή συλλογικότητα ερευνητών, μεταξύ των οποίων είναι και ο Τομά Πικετί, ξεκινά από τη διαπίστωση ότι «οι αποκλίσεις στο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι τεράστιες σήμερα» μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Κατά συνέπεια, προτείνει «να κινηθούμε προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών έως το 2100 σε επίπεδο ίσο με εκείνο των πλούσιων χωρών σήμερα», δηλαδή ένα μέσο μηνιαίο εισόδημα 5.000 ευρώ ανά κάτοικο.

Ο Πικετί είναι διευθυντής σπουδών στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (EHESS), καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού και συνδιευθυντής του World Inequality Lab.

Ταμείο για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη οραματίζεται ο Τομά Πικετί

«Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτούνται σχεδόν μηδενικοί ρυθμοί ετήσιας αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (0% έως 0,5%) στις πλουσιότερες περιοχές (Βόρεια Αμερική/Ωκεανία, Ευρώπη) και περίπου 3% έως 4% στις φτωχότερες (Υποσαχάρια Αφρική, Νότια και Νοτιοανατολική Ασία)», εξήγησε. Για να γίνει κάτι τέτοιο πάντως θα έπρεπε να επανακαθοριστεί πλήρως η παραγωγή, να απαγορευτούν οι υδρογονάνθρακες και να αντικατασταθούν με αιολική και ηλιακή ενέργεια «χάρη σε μεγάλες επενδύσεις που θα χρηματοδοτούνταν από ένα Ταμείο για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη», έναν νέο διεθνή θεσμό «επιφορτισμένο με την είσπραξη εσόδων».

Όσον αφορά τα έσοδα, η έκθεση προβλέπει παγκόσμιους φόρους στην περιουσία (με συντελεστή έως και 20%) και στα εισοδήματα (έως και 90%) των πλουσίων, οι οποίοι θα επιβάλλονται ξεχωριστά από τα εθνικά φορολογικά συστήματα.

Η κατανάλωση άυλων αγαθών, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, θα έχει προτεραιότητα έναντι των υλικών αγαθών και ο χρόνος εργασίας θα μειωθεί σημαντικά, γεγονός που θα επέτρεπε επίσης τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, υποστηρίζει ο Πικετί, παραδεχόμενος ωστόσο την «ουτοπία» της πρότασής του.