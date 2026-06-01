Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία

Η εθνική Ιταλίας βρίσκεται μπροστά σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της. Η νέα αποτυχία πρόκρισης σε Παγκόσμιο Κύπελλο προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στο ιταλικό ποδόσφαιρο, οδηγώντας σε βαθιές διοικητικές και αγωνιστικές ανακατατάξεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας και αναζήτησης νέας κατεύθυνσης, ένα όνομα που κανείς δεν περίμενε να βρεθεί στο προσκήνιο εμφανίζεται πλέον ως υποψήφιος για τον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα. Ο Ράφα Μπενίτεθ όχι μόνο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ιταλίας, αλλά δήλωσε δημόσια πως θα αποδεχόταν τη θέση «με μεγάλη χαρά», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Η αποτυχία της Ιταλίας να δώσει το παρών στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις. Ο Τζενάρο Γκατούζο αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία, ενώ η παραίτηση του προέδρου της ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, άνοιξε έναν νέο κύκλο πολιτικών και διοικητικών διεργασιών. Η προσοχή στρέφεται πλέον στις εκλογές της 22ας Ιουνίου, όπου θα αναδειχθεί ο νέος επικεφαλής της FIGC, με τους Τζιοβάνι Μαλάγκο και Τζιανκάρλο Αμπέτε να θεωρούνται οι βασικοί διεκδικητές της προεδρίας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προκύψει η νέα διοίκηση, η επιλογή του επόμενου ομοσπονδιακού τεχνικού παραμένει σε εκκρεμότητα. Για τις άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Σίλβιο Μπαλντίνι, έχει αναλάβει προσωρινά τα ηνία της ανδρικής ομάδας, ωστόσο είναι κοινό μυστικό ότι οι συζητήσεις για τον μόνιμο διάδοχο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τα ονόματα που κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες μόνο αμελητέα δεν είναι. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο άνθρωπος που οδήγησε την Ιταλία στην κατάκτηση του Euro 2020, παραμένει μια ισχυρή υποψηφιότητα, παρά το γεγονός ότι εργάζεται σήμερα στο Κατάρ. Παράλληλα, ο Αντόνιο Κόντε εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς η ιδανική λύση λόγω της προσωπικότητας, της πειθαρχίας και της βαθιάς γνώσης του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, η είσοδος του Ράφα Μπενίτεθ στην εξίσωση αλλάζει τις ισορροπίες και προσθέτει μια διεθνή διάσταση στη διαδικασία επιλογής.

Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός διαθέτει σημαντική προϋπηρεσία στην Ιταλία και γνωρίζει άριστα τη νοοτροπία, το περιβάλλον και τις απαιτήσεις της χώρας. Η θητεία του στη Νάπολι συνοδεύτηκε από την κατάκτηση τίτλων και θετικές εντυπώσεις, ενώ πέρασε και από την Ίντερ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη μεταβατική περίοδο για τον σύλλογο.

Παράλληλα, «η τεράστια διεθνής του εμπειρία σε ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Βαλένθια, η Τσέλσι, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Νιούκαστλ του προσδίδει ένα κύρος που λίγοι διαθέτουν», ανέφερε το goal.

Ο Μπενίτεθ δεν επιχείρησε να κρύψει το ενδιαφέρον του. Μιλώντας στο περιθώριο του τελικού του Champions League, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική να εργαστεί σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ο ίδιος χαρακτήρισε την προετοιμασία για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ή ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ως μια συναρπαστική πρόκληση για κάθε προπονητή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επόμενη φάση της καριέρας του θα μπορούσε να τον βρει σε έναν εθνικό πάγκο. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε ευθέως για το ενδεχόμενο να αναλάβει την Ιταλία, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και χωρίς περιστροφές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι είναι διαθέσιμος για τη θέση.

Η υποψηφιότητα του Ισπανού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από αγωνιστικής πλευράς. Η Ιταλία δεν αναζητά απλώς έναν προπονητή αλλά έναν αρχιτέκτονα αναδόμησης. Η νέα εποχή απαιτεί ανανέωση του ρόστερ, ενσωμάτωση νεαρών ποδοσφαιριστών, αποκατάσταση της χαμένης αυτοπεποίθησης και δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα επιστρέψει στις κορυφαίες διοργανώσεις. Ο Μπενίτεθ έχει χτίσει την καριέρα του πάνω στην οργάνωση, την τακτική συνέπεια και την ανάπτυξη δομημένων αγωνιστικών πλάνων, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για μια εθνική ομάδα που προσπαθεί να ξαναβρεί την ταυτότητά της.

Παρά τα πλεονεκτήματα, η περίπτωσή του δεν είναι απλή. Η Ιταλία παραδοσιακά δείχνει προτίμηση σε Ιταλούς τεχνικούς για τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, ενώ η πίεση της κοινής γνώμης για μια επιλογή με ισχυρούς δεσμούς με το εγχώριο ποδόσφαιρο παραμένει έντονη. Επιπλέον, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον νέο πρόεδρο της ομοσπονδίας και το ποδοσφαιρικό πλάνο που θα θελήσει να εφαρμόσει.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη για τον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Μαντσίνι, ο Κόντε και πλέον ο Μπενίτεθ αποτελούν τα πιο ηχηρά ονόματα που συνδέονται με το πρότζεκτ της επόμενης ημέρας. Η Ιταλία αναζητά έναν ηγέτη που θα επαναφέρει την αξιοπιστία, την ανταγωνιστικότητα και τη χαμένη αίγλη ενός από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά έθνη του κόσμου. Και ο Ράφα Μπενίτεθ φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι, αν το τηλέφωνο χτυπήσει από τη Ρώμη, θα είναι έτοιμος να απαντήσει θετικά. Σιγά μην πει όχι…