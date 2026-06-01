Νοκ-άουτ ο Ζίβκοβιτς – Τραυματίστηκε στο φιλικό της Σερβίας με το Πράσινο Ακρωτήρι

Εκτός των επόμενων φιλικών που έχει μπροστά της η εθνική ομάδα της Σερβίας έμεινε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Η ομάδα έχασε με 3-0 από το Πράσινο Ακρωτήριο και σαν να μην έφτανε αυτό ο Βέλικο Παούνοβιτς αντιμετωπίζει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, εν όψει του επόμενου αγώνα της Σερβίας κόντρα στο Μεξικό.

Ο άσος του ΠΑΟΚ δέχθηκε ένα χτύπημα στο χθεσινό φιλικό με το Πράσινο Ακρωτήρι σε παλιό σημείο που είχε έναν τραυματισμό και έτσι κρίθηκε ότι δεν μπορεί να έχει συμμετοχή στα παιχνίδια αυτά. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς όπως και οι Μιλόσεβιτς και Πάβλοβιτς επέστρεψαν στη Σερβία για να ακολουθήσουν θεραπεία.

«Ο Ζίβκοβιτς και ο Μιλόσεβιτς δέχτηκαν σκληρά μαρκαρίσματα. Αν και ήθελαν να ταξιδέψουν με την ομάδα, κρίναμε ότι δεν υπάρχει λόγος να παρουμε περαιτέρω ρίσκο», δήλωσε ο Παούνοβιτς στα σερβικά Μέσα.

Όσα είπε ο Ζίβκοβιτς:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι λόγω της άβολης ώρας διεξαγωγής και του τέλους της σεζόν. Παλέψαμε, δώσαμε το μέγιστο που μπορούσαμε αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο που είχαμε πριν από τον αγώνα. Ο αντίπαλος ήταν καλά προετοιμασμένος φαινόταν ότι έχει μπροστά του μια μεγάλη διοργάνωση και ήταν επικεντρωμένος σε αυτήν», δήλωσε ο άσος του «Δικεφάλου του Βορρά» και πρόσθεσε:

«Εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά η ώρα ήταν πραγματικά δύσκολη, ενώ και ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Το σημαντικότερο είναι ότι δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Πρέπει να πω ότι τα παιδιά είναι εξαιρετικά, μια πολύ καλή ομάδα, όλοι έχουν διάθεση για δουλειά και να αποδείξουν την αξία τους, κάτι που με χαροποιεί. Για όλα χρειάζεται χρόνος, αλλά κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.

Όσον αφορά εμένα, δέχθηκα ένα δυνατό χτύπημα σε ένα σημείο του σώματος που ήταν ήδη τραυματισμένο και εξαιτίας του οποίου είχα αναγκαστεί να μείνω εκτός δράσης. Γι’ αυτό μίλησα με τον ομοσπονδιακό προπονητή και δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του αγώνα στο Μεξικό.

Το Nations League και η Ελλάδα; Ανυπομονώ για αυτή τη συνάντηση. Πιστεύω, φυσικά, ότι θα πετύχουμε τη νίκη και θα ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τον επόμενο κύκλο του Nations League».