Η μυθική κίνηση των οπαδών της Άρσεναλ για τον Γκάμπριελ

Η Άρσεναλ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Champions League καθώς ηττήθηκε στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον κεντρικό αμυντικό των «κανονιέρηδων», Γκάμπριελ να χάνει το πέμπτο πέναλτι της ομάδας του Λονδίνου.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ έστειλε την μπάλα άουτ και η Παρί Σεν Ζερμέν στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για την σεζόν 2025-2026.

Οι συμπαίκτες του 28χρονου στόπερ, αλλά και ο αρχηγός της Παρί, Μαρκίνιος, έσπευσαν να παρηγορήσουν τον Γκάμπριελ αλλά θα πρέπει εδώ να σταθούμε και σε μια συγκλονιστική κίνηση που έκαναν οι οπαδοί της Άρσεναλ.

Μια κίνηση που φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να στηρίζει ο κόσμος την ομάδα του ή έναν ποδοσφαιριστή μετά από μια δύσκολη στιγμή.

Η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου ανακοίνωσε σήμερα, ότι οι πωλήσεις της φανέλας του Γκάμπριελ παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 350% το τελευταίο διήμερο, με τους οπαδούς της πρωταθλήτριας Αγγλίας να δείχνουν έμπρακτα την στήριξή τους στον κεντρικό αμυντικό της ομάδας τους.

Shirt sales for Arsenal defender Gabriel increased by 350 per cent after the centre-back missed a crucial penalty in his side’s Champions League final defeat on Saturday. Gabriel, 28, took the final penalty in the shootout, but his effort went over the bar, and Paris… pic.twitter.com/hKm1lwRQrU — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 1, 2026

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι χθες έγινε στο Βόρειο Λονδίνο η παρέλαση της Άρσεναλ για να εορταστεί η κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ και οι οπαδοί των «κανονιέρηδων» αποθέωσαν την αγαπημένη τους ομάδα, μια μέρα μετά την ήττα στον τελικό του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Είναι μάλιστα σημαντικό να τονίσουμε πως οι οπαδοί της Άρσεναλ χειροκρότησαν θερμά τον Γκάμπριελ στην παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας, δείχνοντας ότι στηρίζουν τον 28χρονο στόπερ.

Ήταν μια κίνηση που έκανε ξεχωριστή την πορεία – θριάμβου των gunners για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, για πρώτη φορά από το 2004.

Ο Βραζιλιάνος άσος της ομάδας του Λονδίνου είχε απολογηθεί χθες, με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους οπαδούς του συλλόγου για το πέναλτι που έχασε στον τελικό κι αν μη τι άλλο ο κόσμος της Άρσεναλ συγκίνησε με την στάση που κράτησε, στηρίζοντας τον λατινοαμερικάνο αμυντικό.

Στο πλευρό βεβαίως του παίκτη στάθηκε και ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα με τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το τέλος του τελικού.