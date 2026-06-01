Η FIFA προχωράει σε αλλαγές στο VAR ενόψει Μουντιάλ – Τι είναι ο νέος κανονισμός «αντί-Άρσεναλ»

Μια ριζική αλλαγή που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον τρόπο που εκτελούνται οι στημένες φάσεις φέρνουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η FIFA και η IFAB, με άμεση εφαρμογή από το Μουντιάλ 2026.

Η FIFA αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα και να βάλει οριστικό τέλος στα λεγόμενα «σκριν» μέσα στην αντίπαλη περιοχή, μια στρατηγική που η Άρσεναλ χρησιμοποίησε κατά κόρον και με τεράστια επιτυχία στην Premier League, στον δρόμο για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Η συγκεκριμένη τακτική των «Κανονιέρηδων» είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σωρεία παραπόνων από αντίπαλους προπονητές και παίκτες, καθώς θεωρήθηκε ότι ξεπερνούσε τα όρια του καθαρού παιχνιδιού.

Με τον νέο κανονισμό, η FIFA απαγορεύει ρητά τις περιπτώσεις όπου ένας επιθετικός παρεμποδίζει σκόπιμα και με φυσική επαφή έναν αμυνόμενο ή τον τερματοφύλακα, με αποκλειστικό σκοπό να του στερήσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την μπάλα ή να προστατεύσει την εστία του.

Οι αλλαγές στο Μουντιάλ από την FIFA

Video assistant referees will have new powers to intervene at this summer’s World Cup if fouls are committed immediately before the ball is in play at set-pieces, the International Football Association Board has announced ⚽️ pic.twitter.com/LVapZNeCZV — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 31, 2026

Η μεγάλη διαφορά στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού έγκειται στον αναβαθμισμένο ρόλο της τεχνολογίας. Το VAR θα έχει πλέον το δικαίωμα να παρεμβαίνει και να εξετάζει τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών ακόμη και πριν από την εκτέλεση του φάουλ ή του κόρνερ, δηλαδή κατά τη διάρκεια των διεκδικήσεων θέσης.

Ο κανονισμός αυτός θα κάνει πρεμιέρα στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, ενώ από την 1η Ιουλίου θα ενσωματωθεί επίσημα σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

🚨 FIFA has introduced what fans are already calling the “Anti-Arsenal Rule” ➡️ Starting from the World Cup, VAR will now be allowed to disallow goals if an attacking player commits a foul before the ball is played — for example, during corner situations. VAR can now… https://t.co/QBn6Cv5SkQ pic.twitter.com/Xp8OKMjXrg — Olt Sports (@oltsport_) June 1, 2026

Οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν ομάδες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις στημένες φάσεις, όπως η φετινή πρωταθλήτρια της Premier League και φιναλίστ του Champions League, Άρσεναλ.

Στόχος της FIFA είναι να περιοριστεί η εκμετάλλευση των στημένων φάσεων μέσω παράνομων μπλοκαρισμάτων και να υπάρχει πιο αυστηρός έλεγχος μέσω VAR σε τέτοιες καταστάσεις.

Οι υπόλοιπες αλλαγές

Η έτερη σημαντική αλλαγή αφορά την παρέμβαση του VAR στις αποβολές, καθώς η τεχνολογία θα μπορεί πλέον να ελέγχει φάσεις που σχετίζονται με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα ενός παίκτη και όχι μόνο την απευθείας κόκκινη, μειώνοντας έτσι τα διαιτητικά λάθη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δεύτερη αλλαγή φέρνει μια ιδιαίτερα αυστηρή τιμωρία στις αλλαγές, αφού ενεργοποιείται η ποινή του ενός λεπτού προσωρινής αποβολής, με την ομάδα να παίζει με δέκα παίκτες, για όποιον ποδοσφαιριστή καθυστερεί να αποχωρήσει από το χορτάρι και ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα υποδειχθεί η αντικατάστασή του.