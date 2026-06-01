Διαλύεται το κόμμα Κόσμος – Αποχώρησε ο Πέτρος Κόκκαλης
Ο συμπρόεδρος του κόμματος Κόσμος, Νίκος Ράπτης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει διαδικτυακή συνέλευση για να διευθετηθεί «ο οργανωτικός επίλογος της κοινής μας προσπάθειας»
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κεντροαριστερά μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ αφού και το κόμμα Κόσμος οδηγείται σε διάλυση.
Όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο συμπρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ράπτης, ο ιδρυτής και γραμματέας του Κόσμου, Πέτρος Κόκκαλης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση που κατείχε, καθώς και την αποχώρησή του από το εγχείρημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in, ο Πέτρος Κόκκαλης θα είναι στο Πολιτικό Κέντρο της ΕΛΑΣ.
Η ανάρτηση του Νίκου Ράπτη για την απόφαση του Πέτρου Κόκκαλη:
«Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Πέτρος Κόκκαλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος – Kosmos και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.
Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.
Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας.
Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ.
Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία.
Νίκος Ράπτης
1/6/2026».
Ποιος είναι ο Πέτρος Κόκκαλης
Ο Πέτρος Κόκκαλης είναι Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και τέως ευρωβουλευτής της πολιτικής ομάδας Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία.
Μέχρι σήμερα ήταν γραμματέας και συνιδρυτής του πολιτικού κόμματος Κόσμος, ενώ έως το 2023 ήταν μέλος της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με τον οποίο εκλέχθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο.
Είναι γιος του επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Σωκράτη Κόκκαλη και της Σοφίας Σκούρα.
Από την πλευρά του πατέρα του είναι εγγονός του Πέτρου Κόκκαλη, γιατρού και υπουργού στην «Κυβέρνηση του Βουνού», όπως έχει μείνει γνωστή στην ιστορία η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), η οποία συγκροτήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1944 στη Βίνιανη Ευρυτανίας από το ΕΑΜ.
