ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους στη Θεσσαλονίκη
Η «σκυτάλη» των απολογιών περνά την Τρίτη στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων.
Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους δέκα από τους συνολικά δεκαεπτά κατηγορούμενους από την Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στο ευρωπαϊκό ανακριτή.
Η «σκυτάλη» των απολογιών αύριο περνά στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων.
Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα στους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης.
Όλοι οι κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στην ερευνώμενη υπόθεση στη διάρκεια των απολογιών τους αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.
«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου» φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενη, ενώ στην απολογία του ιδιωτικός υπάλληλος υποστήριξε ότι δεν έχει κατατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ένα ευρώ στον λογαριασμό του.
Ο κύκλος των απολογιών κλείνει αύριο με τις απολογίες των τελευταίων επτά κατηγορουμένων , μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης
