Σπουδαίο επίτευγμα από τον Λουίς Ενρίκε: Μπήκε στο κλαμπ προπονητών με τα περισσότερα Champions League (vids)
Η Παρί Σεν Ζερμέν στέφθηκε για δεύτερη σερί χρονιά πρωταθλήτρια του Champions League και χάρη στο σπουδαίο αυτό επίτευγμα ο Λούις Ενρίκε κατάφερε να μπει σε ένα κλειστό κλαμπ προπονητών, που έχουν κατακτήσει τρία τρόπαια στη διοργάνωση.
Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός κατάφερε να γίνει μόλις ο 5ος προπονητής στη λίστα με τρεις ή περισσότερους τίτλους στο Champions League.
Ο Ενρίκε κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο το μακρινό 2015 όταν ήταν επικεφαλής της Μπαρτσελόνα, ενώ οδήγησε την Παρί στο back to back, φτάνοντας έτσι τα τρία τρόπαια στη διοργάνωση.
Ο Ενρίκε στο κλειστό κλαμπ προπονητών με τους περισσότερους τίτλους στο Champions League
Την κορυφή της σχετικής λίστας κατέχει ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος μέχρι στιγμής, θεωρείται ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει πέντε φορές το βαρύτιμο τρόπαιο.
Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός έχει οδηγήσει δύο φορές τη Μίλαν στη στέψη (2003,2007) και άλλες τρεις φορές τη Ρεάλ (2014,2022, 2024).
Από εκεί και πέρα, πίσω από τον Αντσελότι στη σχετική λίστα ακολουθούν μόλις τέσσερις προπονητές, οι οποίοι έχουν κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο τρεις φορές.
Εκτός από το πρόσφατο επίτευγμα του Ενρίκε, κάτι ανάλογο έχουν επιτύχει και οι Μπομπ Πέισλι (1997, 1978, 1981), Ζιντάν (2016, 2017, 2018) και Πεπ Γκουαρδιόλα (2009, 2011, 2023).
